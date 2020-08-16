AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش الليبي يحبط عملية إرهابية لـ داعش .. يؤكد: تركيا تجلبهم لـ الوفاق

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:40 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
ذكر موقع صحيفة "المرصد" الليبية، أن الجيش الليبي تمكن، السبت، من إحباط محاولة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي جنوبي البلاد خلال محاولتهم استهداف القوات المسلحة ومرافق نفطية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري من عمليات المنطقة الجنوبية قوله إن مجموعة داعش التي تم القضاء عليها في بلدة غدوة كانت تخطط لمهاجمة مرافق نفطية مهمة في الجنوب.

وقال الجيش الليبي إن تركيا تجلب عناصر إرهابية من تنظيم "داعش" إلى المناطق التي تسيطر عليها مليشيات حكومة الوفاق.

جاء ذلك بالتزامن مع توقيف عناصر أجنبية مطلوبة دوليًا في الجنوب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقتل قيادي بجبهة النصرة في غارة جوية للجيش الليبي.. شاهد

جريمة جديدة.. ميليشيات الوفاق في ليبيا تزرع حقول الألغام غرب سرت

حكومة الوفاق الليبية تزعم: موافقون على الحوار ووقف إطلاق النار

الجيش الليبي: لا يوجد ما يسمى قوات الوفاق.. وما تبقى مليشيات ومرتزقة وأتراك

الجيش الليبي: تركيا تعيد حساباتها والحرب ستكون معركة تكسير عظام.. ولا يوجد ما يسمى قوات الوفاق وما تبقى مرتزقة

هداء الجالي تكتب: الوعود الزائفة للديكتاتور العثماني للمليشيات في ليبيا

ترشيحاتنا

الاطباء تعتذر عن نعي الإخوانى عصام العريان

بائع "تين شوكي" يناشد مرتضى منصور: شغلني في نادي الزمالك حتى لو هلم الزبالة

علي جمعة يوضح معنى قوله تعالى وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ

أسبوع حزين .. 6 وفيات تضرب الوسط الفني

شاهد.. رسائل نارية لـ شريف إكرامي في أزمة رمضان صبحي والأهلي

شاهد .. فيديو صادم للحظة خطف مجرم لسيدة أربعينية واعترافه باغتصابها في لندن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الثومية .. 7 وصفات مختلفة

هيونداي كونا الكهربائية تحقق رقما قياسيا جديدا .. فيديو وصور

علاج ضيق التنفس في المنزل بدون أدوية