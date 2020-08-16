الجيش الليبي يحبط عملية إرهابية لـ داعش .. يؤكد: تركيا تجلبهم لـ الوفاق

ذكر موقع صحيفة "المرصد" الليبية، أن الجيش الليبي تمكن، السبت، من إحباط محاولة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي جنوبي البلاد خلال محاولتهم استهداف القوات المسلحة ومرافق نفطية.





ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري من عمليات المنطقة الجنوبية قوله إن مجموعة داعش التي تم القضاء عليها في بلدة غدوة كانت تخطط لمهاجمة مرافق نفطية مهمة في الجنوب.





وقال الجيش الليبي إن تركيا تجلب عناصر إرهابية من تنظيم "داعش" إلى المناطق التي تسيطر عليها مليشيات حكومة الوفاق.





جاء ذلك بالتزامن مع توقيف عناصر أجنبية مطلوبة دوليًا في الجنوب.



