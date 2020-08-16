أسطورة الارتجال .. حمدي الميرغني ينشر فيديو لـ سمير غانم

نشر حمدى الميرغنى ، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " فيديو جديد.





وظهر فى الفيديو الفنان سمير غانم وهو يتحدث عن حمدى المرغنى من خلال استضافته فى برنامج " يحدث فى مصر".





وعلق حمدى على الفيديو قائلا:" الأستاذ أسطورة الأرتجال الكوميدي شرف كبير ليا رأي حضرتك في ويارب أكون عند حسن ظنك وعلي قدر كلامك عني”.









‎وتابع: "سيظل الأستاذ سمير غانم هو المادة الخام للكوميديا ..بحبك ياأستاذي ربنا يخليك لينا ويرزقك الصحة والعافية".





يذكر أن آخر أعمال حمدى الميرغنى مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة أوس أوس وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار وعدد كبير من نجوم الفن.





يأتي مسلسل اتنين في الصندوق بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذين حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية.