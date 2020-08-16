AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أسطورة الارتجال .. حمدي الميرغني ينشر فيديو لـ سمير غانم

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:55 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشر حمدى الميرغنى ، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " فيديو جديد.

وظهر فى الفيديو الفنان سمير غانم وهو يتحدث عن حمدى المرغنى من خلال استضافته فى برنامج " يحدث فى مصر".

وعلق حمدى على الفيديو قائلا:" الأستاذ أسطورة الأرتجال الكوميدي شرف كبير ليا رأي حضرتك في ويارب أكون عند حسن ظنك وعلي قدر كلامك عني”.


‎وتابع: "سيظل الأستاذ سمير غانم هو المادة الخام للكوميديا ..بحبك ياأستاذي ربنا يخليك لينا ويرزقك الصحة والعافية".

يذكر أن آخر أعمال حمدى الميرغنى مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة أوس أوس وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار وعدد كبير من نجوم الفن.

يأتي مسلسل اتنين في الصندوق بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذين حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالكمامة.. حمدى الميرغني يوجه رساله للجمهور.. شاهد

على كرسي الملك.. حمدى الميرغني يشارك جمهوره بصورة من كواليس اتنين في الصندوق

أوس أوس ينشر كواليس أغنية "واو واو" من مسلسل اتنين فى الصندوق.. شاهد

حمدى المرغنى يستعيد ذكريات فيلم اوشن 14 بصورة مع كريم عفيفى

برفقة أحمد فهمي.. حمدي المرغني يستعيد ذكريات فيلم كلب بلدي

وحشتني الكواليس معاك.. حمدي الميرغني بصحبة براد بيت

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: رمضان صبحي سيلعب في الإمارات أو السعودية وليس بيراميدز

بمناسبة رأس السنة الهجرية.. الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر

رايحة المستشفى ومش هرجع تاني .. كواليس الساعات الأخيرة في حياة شويكار.. فيديو

بهذه الطريقة احتفلت بسمة بوسيل بعيد ميلاد تامر حسنى

بكاش مايوه .. داليا مصطفى تثير الجدل على شاطئ البحر.. شاهد

أسبوع حزين .. 6 وفيات تضرب الوسط الفني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيروس كورونا يقتل عائلة بأكملها ويصيب الأخ وزوجته .. تفاصيل مؤلمة

بمكون سحري.. اقض على النمل وحشرات الصيف في لحظات

عمره 133 عامًا .. موجة الحر تضرب جسر هامرسميث العملاق .. صور