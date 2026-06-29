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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المهرجان القومي للمسرح يحتفي بفن الحكي بعرض «ع الرايق» لـ شريف دسوقي

شريف الدسوقي
شريف الدسوقي
أحمد البهى

تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، أقام المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، عرض حكي بعنوان «ع الرايق»، قدمها الفنان شريف دسوقي، وذلك ضمن فعاليات الدورة التاسعة عشرة للمهرجان، بسينما مركز الحضارة بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور جماهيري كبير.

واصطحب الفنان شريف دسوقي الحضور في رحلة إنسانية ثرية عبر مجموعة من الحكايات المستوحاة من تفاصيل الحياة اليومية، مزج خلالها بين السرد المسرحي والارتجال، مستندًا إلى خبرته الطويلة في فن الحكي وقدرته على تحويل المواقف البسيطة إلى لحظات نابضة بالمشاعر والدهشة.

واعتمد العرض على التواصل المباشر مع الجمهور، الذي لم يكن مجرد متلقٍ، بل أصبح شريكًا في صناعة اللحظة، حيث تفاعل بالضحك والتأمل والتصفيق مع الحكايات التي تنقلت بين الشجن والبهجة، في تجربة أكدت قدرة فن الحكي على الوصول إلى الوجدان دون الحاجة إلى عناصر مسرحية تقليدية، معتمدًا فقط على الكلمة والأداء وحضور الحكّاء.

وقال الفنان شريف دسوقي: «أتوجه بالشكر إلى إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، على إتاحة هذه المساحة لفن الحكي، كما أشكر الجمهور الذي منحني طاقة كبيرة وتفاعلًا صادقًا. أتمنى أن تستمر مثل هذه العروض، لأن الحكي ليس مجرد وسيلة للترفيه، بل رسالة إنسانية تحفظ الذاكرة، وتنقل الخبرات، وتقرب الناس من بعضهم البعض، وهو أحد أهم أشكال التعبير التي تستحق أن تحظى بمساحة أكبر داخل الفعاليات الثقافية والفنية».

ومن جانبه، أكد الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أن المهرجان يحرص على تقديم مختلف أشكال الفنون المرتبطة بالمسرح، مشيرًا إلى أن فن الحكي يعد أحد الروافد المهمة للفنون الأدائية، ويحمل قيمة ثقافية وإنسانية كبيرة. وأضاف أن تقديم أمسية «ع الرايق» يأتي ضمن رؤية المهرجان لتوسيع دائرة الفعاليات، وإتاحة الفرصة للجمهور للتعرف على تجارب فنية متنوعة تثري المشهد المسرحي وتؤكد أن المسرح يتسع لكل أشكال التعبير الإبداعي.

وزيرة الثقافة جيهان زكي محمد رياض شريف الدسوقي

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