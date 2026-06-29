مؤسسة الدوحة للأفلام تدعم 48 مشروعاً سينمائياً من 39 دولة.. القائمة الكاملة

أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام عن المشاريع الفائزة في دورة منح الربيع 2026، مؤكدة مواصلة التزامها بدعم السينما المستقلة وتمكين الجيل الجديد من صناع الأفلام من قطر والمنطقة والعالم، عبر أحد أقدم برامج دعم تطوير الأفلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشملت الدورة الحالية دعم 48 مشروعاً سينمائياً من 39 دولة، تنوعت بين الأفلام الروائية والوثائقية والتجريبية والمسلسلات التلفزيونية ومسلسلات الويب، في مراحل التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج، بمشاركة صناع أفلام ناشئين ومتمرسين.

وأكدت الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام، فاطمة حسن الرميحي، أن الثقافة تمثل إحدى أهم ركائز المجتمعات، مشيرة إلى أن القصص الأصيلة أصبحت اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى في حفظ الذاكرة الإنسانية وصون التاريخ وإيصال أصوات قد يطويها النسيان.

وأضافت أن المشاريع الفائزة تمثل جيلاً جديداً من رواة القصص الذين يسهمون في توثيق الحاضر، وتحدي الأفكار السائدة، وصناعة إرث سينمائي للأجيال المقبلة، مؤكدة فخر المؤسسة بدعم هذه الأصوات الإبداعية وضمان وصول قصصها إلى جمهور عالمي.

وتوزعت المشاريع المختارة على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي: الجزائر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، لبنان، المغرب، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى مشاريع دولية من كندا، فرنسا، المملكة المتحدة، إسبانيا، تايلاند، جنوب أفريقيا، رواندا، تشيلي، الفلبين، بيرو وكوبا.



وضمت قائمة المشاريع الفائزة:

أولاً: الأفلام الروائية الطويلة (مرحلة التطوير)

بيت رباب.

عن الحب وقوانين سبتمبر.

نداء الدم.



ثانياً: الأفلام الوثائقية الطويلة (مرحلة التطوير)

حراس الأرض.

البحث عن نضال.

سأعود بعد قليل.

قبل شتاتنا.



ثالثاً: الأفلام القصيرة الروائية (مرحلة التطوير)

لحظات عشناها.

حرف اسم – الهبوط الاضطراري.

سبوكي سايكو.



رابعاً: المسلسلات التلفزيونية (مرحلة التطوير)

أخوات الراب.

كشف حساب.



خامساً: الأفلام الروائية الطويلة (مرحلة الإنتاج)

اقبل رجائي للدفن.

الطنجاوي.

كارت أزرق.

فو بيجو.



سادساً: الأفلام الوثائقية الطويلة (مرحلة الإنتاج)

عندما يذوب الوقت في الصمت.

تستحبس.

مختفي.

صولو.

+477 ليلة.

أندريا.



سابعاً: مسلسلات الويب (مرحلة الإنتاج)

مهدي: إشعار بالمرور.



ثامناً: الأفلام القصيرة الروائية (مرحلة الإنتاج)

قدر.

إلى أن يتوقف المطر.

نوبة خنساء.

برطمان المخلل.

من ضوّي لضّوي.. حبيبك.

ما أدين به لأمي.

حدس.



تاسعاً: الأفلام الوثائقية القصيرة (مرحلة الإنتاج)

عيتا.

بنات العزيب.

في حالة غموض.



عاشراً: الأفلام الروائية الطويلة (مرحلة ما بعد الإنتاج)

حوار مع البحر.



الحادي عشر: الأفلام الوثائقية الطويلة (مرحلة ما بعد الإنتاج)

صحراء الأحلام.

لن تمت مرتين.

عندما يشتد البرد.



الثاني عشر: الأفلام التجريبية/المقال السينمائي (مرحلة الإنتاج)

عندما تشرق الشمس من الجنوب.



وتواصل مؤسسة الدوحة للأفلام تقديم منحها مرتين سنوياً، في الربيع والخريف، بهدف دعم صناع الأفلام في مختلف مراحل الإنتاج، وتعزيز حضور السينما العربية والعالمية المستقلة على الساحة الدولية.