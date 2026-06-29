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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لما جبريل ترد على منتقدي زواج أحمد السعدني وميرنا الهلباوي: المفروض نهني ونبارك مش نهاجم

أحمد السعدني وزوجته
أحمد السعدني وزوجته
أحمد البهى

علقت الإعلامية لما جبريل على الجدل الكبير الذي صاحب إعلان الفنان أحمد السعدني زواجه من الكاتبة ميرنا الهلباوي قبل أيام.


وقالت لما جبريل خلال فقرتها ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على شاشة إم بي سي مصر: "زواج أحمد السعدني وميرنا الهلباوي، الطبيعي ونبارك وتنمنى أمنيات سعيدة ولكن حصل غير كده، في هجوم وانتقادات على ميرنا الهلباوي لأسباب غير مفهومة، الحقيقة اني ممكن اتفهم ان الجمهور تفهم من الخبر لان مكنش في اي بوادر والموضوع كان مفاجأة مع ان ده حقهم الطبيعي".


وتابعت لما جبريل: " الهجوم لشخص ميرنا مش مفهومة وان الناس شايفة أن السعدني يستحق أحسن منها  وعارفين مصلحته أكتر منه، وهي بقى يقولوا ليها يابنتي تتجوزي حد أكبر منك وكان متجوز وعنده عيال".

وأضافت لما جبريل مستنكرة: "الحقيقة مش عارفه ايه وصلنا لكده وليه التفاصيل الشخصية بندخل فيها؟؟ بقينا سخنين اوي كده ليه؟ مش قادر تتمنى الخير بارك.. خليني أبارك لأحمد السعدني وميرنا وعلى فكره كاتبة كبيرة وليها مبيعاتها وأرقامها على السوشيال ميديا".

يذكر أن الإعلامية لما جبريل تقدم فقرة متخصصة في التريندات ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "إم بي سي مصر"، أسبوعيًا يومي الأحد والإثنين، وتتناول من خلالها ما يحدث على السوشيال ميديا، طوال الأسبوع وكيف يتفاعل معها الجمهور.


 

الإعلامية لما جبريل لما جبريل أحمد السعدني ميرنا الهلباوي

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