أخبار السوشيال ميديا .. بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلاد تامر حسني.. وليون يتصدر تويتر بعد الفوز على مانشستر سيتى

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:













نشرت بسمة بوسيل زوجة المطرب تامر حسنى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الإعلامى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة.

وظهرت فى الصوره برفقه زوجها الفنان تامر حسنى وهما يرتديان ملابس مطبوع عليها صوره تامر حسنى













نشرت ياسمين رئيس، مقطع فيديو لفيلمها الجديد " الحارث" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام.

كانت الجهة المنتجة لفيلم الحارث، أطلقت البوستر التشويقي الأول للفيلم، ومن المنتظر ‏عرضه قريبا في دور العرض.









تصدر نادي ليون الفرنسي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب نهايته مباراته امام نادي مانشيستر سيتي الانجليزي في دوري ابطال اوروبا.

تصدر نادي ليون الفرنسي تويتر عقب فوزه في مباراته اليوم امام فريق مانشيستر سيتي الانجليزي بنتيجة 3-1 ضمن منافسات دور ال8 في اطار منافسات دوري ابطال اوروبا









نشر حمدى الميرغنى ، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " فيديو جديد.

وظهر فى الفيديو الفنان سمير غانم وهو يتحدث عن حمدى المرغنى من خلال استضافته فى برنامج " يحدث فى مصر









نشرت الإعلامية بوسى شلبى صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت فى الصورة برفقة المطرب محمد فؤاد من خلال قضاء إجازتهم الصيفية.