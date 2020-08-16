AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. وصول الرئيس السيسي لافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:31 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
فرح علاء الخولي
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق وفي صدد افتتاح عدد من المشروعات القومية اليوم.

يفتتح  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن ومحافظات الجمهورية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة علي مستوي الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إفتتاحها قبل العيد.. وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمحطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق

وزير النقل يتفقد محطات مترو الأنفاق الجديدة

وزير النقل من محطة عدلي منصور: نفذنا المشروع بأيد مصرية لأول مرة في تاريخ المترو

برلمانى: تشغيل ماكينات الـ vtm ستسهل على المواطن الحصول على تذكرة مترو الأنفاق

بدون اللجوء للصراف.. إطلاق ماكينات VTM لـ قطع تذاكر المترو بالخط الثالث.. نواب: يساهم فى توفير وقت الركاب ويقلل التزاحم

يضم أكبر محطة بالشرق الأوسط.. التفاصيل الكاملة لـ مترو النزهة - عدلي منصور قبل افتتاحه

ترشيحاتنا

ماليزيا تمنح شيخ الأزهر جائزة الشخصية الإسلامية الأولى لعام 2020

الكيلو بـ 17 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

في عيد ميلاد تامر حسني.. عمره الحقيقي وحقيقة إطلاق النار عليه

استغاثت .. اعتداء أب على طفلته بوحشية يفجر غضب الشارع العراقي| فيديو

اليوم اجتماع سداسي لوزراء الري والخارجية بـ مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

العثور على جثة زوجة مقطعة داخل ديب فريزر في الجيزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مركز ويكسنر الطبي: عدد مرات التبول تشير للإصابة بـ فيروس كورونا

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل مناقيش البيض

طريقة عمل التورتة .. 5 وصفات زى المحلات