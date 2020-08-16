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توك شو

رئيس الوزراء: أدعو الله أن يحمل العام الهجري الجديد كل الخير والأمن للعالم

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:35 ص
الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
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فرح علاء الخولي
هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بحلول العام الهجري الجديد، ودعا الله أن يحمل هذا العام الجديد كل الخير والأمن للعالم الإسلامي والعالم كله.


ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية.


وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.
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