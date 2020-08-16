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حوادث

العثور على جثة مجهولة الهوية بمياه بحر أبو الأخضر بمنيا القمح

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:27 ص
العثور على جثة مجهولة
العثور على جثة مجهولة الهوية
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محمد الطحاوي
عثرت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الشرقية، على جثة مجهولة لشخص بمياه بحر أبو الأخضر دائرة مركز منيا القمح، وتم إخطار النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة. 

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغًا من مركز شرطة منيا القمح بالعثور على جثة مجهولة لشخص بمياه بحر أبو الأخضر دائرة المركز.

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وعلي الفور تم انتشال الجثة بمعرفة شرطة الإنقاذ النهرى، وجار إخطار النيابة العامة التى أمرت بالتحفظ علي الجثة بمشرحة مستشفى منيا القمح ، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة هوية المجني عليه.
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