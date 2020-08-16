الأوقاف تحتفل برأس السنة الهجرية الخميس المقبل.. علي جمعة: 10 أمور قام بها الرسول عندما هاجر للمدينة.. والأزهر يستعرض 6 أبطال للهجرة النبوية الشريفة

- الهجرة النبوية:
- الأوقاف تحتفل برأس السنة الهجرية الخميس المقبل
- علي جمعة: 10 أمور قام بها الرسول عندما هاجر للمدينة
- الأزهر يستعرض 6 أبطال للهجرة النبوية الشريفة
- وهل العنكبوت والحمامتين في هجرة النبي موضوع صحيح؟
أعلنت وزارة الأوقاف أنها ستحتفل بذكرى الهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية يوم الخميس المقبل، في مسجد السيدة زينب -رضي الله عنها وأرضاها- بعدد محدود من الحضور في ضوء حرص الوزارة على مراعاة التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وسيكون الحضور قاصرًا على عدد محدود من العاملين بالأوقاف وبعض المدعوين من الشخصيات الدينية .
وكلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور محمد عزت، مدير مديرية أوقاف أسوان، بأداء خطبة الجمعة القادمة بمسجد النور بالقاهرة عن "الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة في إطار خطة وزارة الأوقاف ومنهجها الراسخ في الدفع بالشباب المتميز من أبنائها في جميع مناحي العمل العلمي والإداري، وفِي إطار خطتها واهتمامها الدعوي بجميع مناطق الجمهورية ولا سيما المناطق الحدودية ودعمها بقيادات شبابية متميزة.
وقالت الوزارة إن موضوع مخالفات البناء وخطرها على الفرد والمجتمع فسيكون موضوع الندوة الثقافية الأسبوعية التي تقام كل ثلاثاء وتذاع على الهواء مباشرة على قناة النيل الثقافية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام.
وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن نهاية السنة الثانية عشرة للبعثة النبوية المباركة، وفور بيعة العقبة الثانية، التي دعا فيها المسلمون من أهل يثرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية المسلمين في مكة إلى الهجرة إليهم، وبعد أن تهيأت الظروف للهجرة وجه رسول الله، المسلمين إلى الهجرة للمدينة، ثم تبعهم مع صاحبه أبي بكر الصديق، وأول مكان وصل إليه النبي هو قباء، فأقام فيها بضعة أيام وأسس مسجدها.
وأضاف «جمعة» عبر "فيسبوك": "الرسول انتقل إلى المدينة ونزل في دار أبي أيوب الأنصاري، ثم أنشأ المسجد النبوي، وبنيت له غرفة ملاصقة في الجهة الشرقية الجنوبية من المسجد، سكن فيها مع زوجته سودة وبناته، ثم بنيت غرفة أخرى عندما تزوج عائشة رضي الله عنها ووصل إلى المدينة كل من استطاع الخروج من مكة من المسلمين، ولم يبق في مكة من المسلمين غير المستضعفين والذين يكتمون إسلامهم".
وتابع: "بدأت التغييرات الكبيرة في المدينة المنورة، فألغى اسم يثرب وصار طيبة، وطابة، والدار، ونشأ تجمع بشري جديد تآخى فيه المهاجرون والأنصار، وانتهت العداوة بين الأوس والخزرج، فأصبحوا إخوة في الإسلام وأسلم عدد قليل جدًا من اليهود وتقوقع الباقون في أحيائهم يكيدون للإسلام والمسلمين.
وأكمل: "أصبحت المدينة متبوأ الإيمان، وحصينة الإسلام والمسلمين، حيث نقلها المصطفى، نقلة تاريخية عالمية دينية، فأصبحت بدخوله صلى الله عليه وسلم حرمًا كحرم مكة، وأصبحت عاصمة الدولة الإسلامية الأولى، وتكونت الإمبراطورية الإسلامية والحضارة الإسلامية انطلاقًا منها، وأصبح معظم طرق التجارة تحت سيطرتها وإدارة حكامها، وزاد المدينة تشريفًا بعد ذلك احتواؤها على المسجد النبوي ثاني الحرمين الشريفين، وبما شهدته من أحداث ذات صلة وثيقة بانتصار الدعوة، وتكونت أول مدرسة ثقافية حضارية في الإسلام منطلقة من المسجد النبوي وما حوله، معتمدة على التوثيق والحياد العلمي والرحمة والحقائق، مما هيأ لتلك المدرسة أن تؤدي دورًا ثقافيًا عميق الأثر، وبالتالي شكلت النموذج الأمثل للعاصمة الثقافية".
وبين مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أن من أبطال الهجرة النبوية المشرفة الصاحب والمؤنس أبو بكر الصديق: صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم- ومؤنسه في هجرته، والفدائي علي بن أبي طالب: الذي نام في فراش المصطفى – عليه الصلاة والسلام- ليلة الهجرة.
وقال «البحوث الإسلامية»، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه من الأبطال أيضًا ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر: صانعة سفرة النبي – صلى الله عليه وسلم- والتي شقت نطاقه وربطت به، وكذا مستسقو الأخبار عبد الله بن أبى بكر: والذي كان يستمع إلى ما تتآمر به قريش؛ فيذهب إليهما في المساء ويخبرهما الخبر.
وأوضح مجمع البحوث بالأزهر أنه من الأبطال أيضًا ماحي الآثار عبد الله بن أبي فهيرة: الذي كان يحلب لهما الغنم ويمحو آثار عبد الله بن أبي بكر، ودليل الهجرة عبد الله بن أبي أريقط: والذي اختاره النبي – صلى الله عليه وسلم- لخبرته في الطرق.
فيما رد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن سؤال: "هل ذكر العنكبوت والحمامتين في هجرة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- صحيح؟".
وأجاب المفتي أنه صحيح، وثابت بروايات صحيحة من طرق كثيرة في كتب السنة والسيرة، وممن أخرجها الأئمةُ: عبد الرزاق، والطحاوي، والطبراني، والسيوطي، كما صححها جماعةٌ من كبار المحدِّثين وحسَّنوها؛ منهم: الحافظ ابن كثير، والحافظ الهيثمي، والحافظ ابن حجر العسقلاني.