الأوقاف تحتفل برأس السنة الهجرية الخميس المقبل.. علي جمعة: 10 أمور قام بها الرسول عندما هاجر للمدينة.. والأزهر يستعرض 6 أبطال للهجرة النبوية الشريفة





وبين مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أن من أبطال الهجرة النبوية المشرفة الصاحب والمؤنس أبو بكر الصديق: صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم- ومؤنسه في هجرته، والفدائي علي بن أبي طالب: الذي نام في فراش المصطفى – عليه الصلاة والسلام- ليلة الهجرة.









وقال «البحوث الإسلامية»، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه من الأبطال أيضًا ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر: صانعة سفرة النبي – صلى الله عليه وسلم- والتي شقت نطاقه وربطت به، وكذا مستسقو الأخبار عبد الله بن أبى بكر: والذي كان يستمع إلى ما تتآمر به قريش؛ فيذهب إليهما في المساء ويخبرهما الخبر.









وأوضح مجمع البحوث بالأزهر أنه من الأبطال أيضًا ماحي الآثار عبد الله بن أبي فهيرة: الذي كان يحلب لهما الغنم ويمحو آثار عبد الله بن أبي بكر، ودليل الهجرة عبد الله بن أبي أريقط: والذي اختاره النبي – صلى الله عليه وسلم- لخبرته في الطرق.







