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ديني

أول مسجد شُيّد في الإسلام.. لماذا سمي "قباء" بهذا الاسم؟

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:04 ص
لماذا سمي مسجد قباء
لماذا سمي مسجد قباء بهذا الاسم؟
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يارا زكريا

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية التابع للأزهر الشريف إن مسجد  قباء هو أول مسجد شُيّد في الإسلام، وتولَّى بناءه سيدنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وصحابته الكرام.


وأوضح  «مركز الأزهر» أن ذلك عندما مرَّ -صلى الله عليه وسلم- بديار بني عمرو بن عوف وهو في طريق هجرته إلى المدينة، لافتًا: «يقع مسجد قباء في جنوب المدينة المنورة».


وأضاف الأزهر العالمي للفتوى أن قبا: أصله اسم بئر، وسُمّي المسجد بمسجد قباء نسبة إلى القرية التي مرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم- عليها، وبئرها التي عُرِفَت بها.


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في سياق متصل، أفاد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام، وأسسه النبي - عليه الصلاة والسلام- قبل المسجد النبوي.


وأبان «عبد المعز»، في لقائه على فضائية "dmc"، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- علمنا أنه من تطهر في بيته وصلى صلاة في مسجد قباء فله أجر عمرة، منوهًا بأن مسجد قباء يبعد عن مسجد النبي حوالي عشر دقائق.


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من ناحية أخرى، يجادل الكثيرون في إمكانية أن يتشكل الجن في صورة إنسان، بل البعض أحيانًا يصل به الأمر إلى أن يشك فيمن حوله لربما يكونون من الجن وهو لا يعلم.


لكن الشيخ «صالح عواد المغامسي» إمام وخطيب مسجد قباء حسم الجدل في هذا الأمر أمس خلال عرض برنامج "الأبواب المتفرقة" على فضائية إم بي سي حيث ناقش إمكانية أن يتشكل الجن في صورة إنسان.


قال المغامسي إن الله، أعطى الجن القدرة على التشكل بالفعل.. لكن ليس في صورة إنسي، بل يمكنهم التشكل في صور الحيوانات والدواب كالقطط، الكلاب، والحيات.


وأكد أنه لا يعتقد في قدرة الجن على التشكل في صورة الإنس لأن هذا قد يترتب عليه "خلل عظيم في حياة البشر"، فالجن مخلوقات خلقت من "نار" أي أنهم أجساد نارية خفيفة جدًا "فيها من اللطف الشيء الكثير".


وتناول المغامسي خلال كلامه الحديث الشهير في الصحيحين عن ظهور الشيطان أو الجن لأبي هريرة رضي الله عنه ليأخذ من الصدقات التي ائتمنه رسول الله صلي الله عليه وسلم عليها، حيث قال المغامسي أن هذه ربما تكون "حالة خاصة" ولا يمكنني الجزم بقدرتهم على التشكل.

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