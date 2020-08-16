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تعليم

وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان تنظم ورشة عمل للمهتمين بالنشر العلمي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:12 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تنظم وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان، ورشة عمل عن كيفية البحث عن المقالات العلمية في قواعد البيانات، وطريقة إدارة المراجع والاستشهادات المرجعية، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى بالجامعة.

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يحاضر في ورشة العمل الدكتورة سميرة عزت أستاذ الصحة العامة ووكيل المعهد القومي للكبد بجامعة المنوفية.

وأفاد الدكتور محمد القصاص بأن هذه الورشة تعد استكمالًا لسلسلة ورش العمل التي تنظمها وحدة دعم البحث العلمى بهدف النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته ما من شأنه إن يسهم فى رفع تصنيف الجامعة محليا وعالميا، موضحا أن هذه الورشة  مخصصة للباحثين بالكليات العملية والمهتمين بالنشر العلمي باللغة الإنجليزية .

اخبار التعليم |
وتتضمن ورشة العمل استعراض:

-  كيفية القيام بعمل Literature Review.
- كيفية استخدام MESH.
- أهمية استخدام Reference Manager Software.
- برنامج Mendeleev كمثال لـ Reference Manager Software.


هذا وتعقد فعاليات ورشة العمل فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الثلاثاء المقبل  من خلال تطبيق زووم من خلال الرابط الاتى
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