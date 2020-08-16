5 نصائح اتبعها قبل غسيل محرك السيارة

قبل أن تفكر في تنظيف المحرك يجب أن تنتبه لبعض الأمور، خاصة أن هذا الجزء هو الأغلى ثمنا من بين أجزاء سيارتك الأخرى، ومن الغريب أن الغالبية العظمى تفضل التركيز على متابعة إصلاح وتغيير أجزاء السيارة الأخرى متجاهلين المحرك.





كما أن عملية تنظيف محرك سيارتك تؤتي ثمارها سريعا من خلال الفرق الكبير الذي تحدثه والذي يمكنك ملاحظته بسهولة عند قيادتك السيارة للمرة الأولى بعدها، وفي هذا التقرير سنقدم لك بعض النصائح لك قبل غسيل المحرك.





1- افصل البطارية قبل البدء في عملية تنظيفه، وذلك من خلال فصل القطب السالب ووضعه جانبا.









2- احرص على اتباع التدابير الاحترازية في ظل وجود أسلاك عارية، كاستخدام أغطية بلاستيكية لإحاطة تلك الأسلاك ومداخل شمع الإشعال.









3-شغل المحرك مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق قبل البدء بتنظيفه، فالحرارة الناجمة عن تشغيل المحرك ستسهل وتسرع من عملية التخلص من الشحوم.









4- يجب اتباع التعليمات المكتوبة على علبة مزيل دهون المحرك الذي تستخدمه بدقة.





5- اغسل المحرك بخرطوم مياه، وتجنب تماما استخدام خراطيم المياه التي تعتمد على الضغط، لأنها تؤدي إلى خلع بعض الأسلاك المحيطة به.