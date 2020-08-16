بنقل مش بنزيد.. النقل: طورنا خدماتنا لاستعادة 200 ألف راكب

قال المهندس كامل الوزير ، وزير النقل، إن الدولة ووزارة النقل قامتا بعمل خطة عاجلة لتطوير خدمات السكة الحديد، والتوسع في شبكة السكك لاستيعاب الكثافة السكانية، وإنه في الخطة التالية لعام 2024 متوقع وصول التعداد السكاني لـ 110 ملايين نسمة.





وأضاف المهندس كامل الوزير، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، أن شبكة السكك الحديد ستصل لـ 10 آلاف و200 كيلو، وهي عبارة عن ازدواجات لخطوط حالية فقط.





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وأوضح أن الخطة طويلة المدى تهدف للوصول إلى 11 ألفا و530 كيلو من خلال الطرق الجديدة التي سيتم إنشاؤها وصولا لعام 2030، لافتًا إلى أنه حتى عام 2009 كانت السكة الحديد تنقل مليون راكب يوميا، ولكن قلت نسبة الركاب في فترة عدم الاستقرار والانفلات الأمنى أثناء ثورة يناير عام 2011، معقبًا: "كنا بننزل مش بنزيد"، ووصل عدد الركاب إلى 700 ألف راكب فقط.









وأشار إلى أنه في عام 2020 استطاعت الدولة أن تعيد الإمكانيات لـ 200 ألف راكب، ليصل عدد المستفيدين من خدمات السكة الحديد إلى 900 ألف راكب.