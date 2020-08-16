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رياضة

ياسر عبدالرؤوف عن مطالبة ميدو بتولي رئاسة لجنة الحكام: لم يأت بجديد

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:13 م
ميدو
ميدو
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يسري غازي
قال ياسر عبدالرؤوف الخبير التحكيمي إن أحمد حسام ميدو نجم نادى الزمالك السابق لم يأت بجديد فى التصور الخاص بمهام رئيس لجنة الحكام.

كان ميدو ظهر فى الفضائيات وطالب بمنحه الفرصة لتولى منصب رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة لمدة شهر فقط.

قال ياسر عبدالرؤوف في تصريحات خاصة لصدى البلد: "ميدو مجابش جديد  فى حديثه عن الحكام وبالفعل طلب عبر الفضائيات أن يتولى رئاسة لجنة الحكام لمدة شهر فقط ويضع تصورا خاصة بالمنظومة التحكيمية".

وأضاف:" ردى على ميدو كان بأن اى رئيس لجنة حكام يتقدم بتصور خاص بالحكام عقب تعيينه الى مجلس ادارة اتحاد الكرة ويتعين عليه حال عدم الاستجابة الى مطالبه الرحيل".

وتابع:" رئيس لجنة الحكام يطرح التصور وآلية التنفيذ ليست بين يديه وإنما فى حوزة بقية اللجان مثل العقوبات المختصة بها لجنة المسابقات وغيرها من اللجان والإدارات داخل الجبلاية".

وأشار إلى أنه أوضح لميدو أن ما تحدث به وطرحه من أفكار خاصة بالشأن التحكيمي تقدمت به لجان الحكام التى تعاقبت على تولى المهمة ولا يوجد شيء جديد.
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