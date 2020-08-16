نقيب الزراعيين يفتتح تجديدات منشآت النقابة ومستشفى الزراعيين بالدقهلية

افتتح الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، تجديدات عددا من المنشآت التابعة للنقابة بمحافظة الدقهلية ومنها نادي الزراعيين في مدينة أجا وتجديدات نادي الزراعيين في مدينة دكرنس، فضلا عن إفتتاح التجديدات بمستشفى الزراعيين بمدينة المنصورة ودار مناسبات الزراعيين بالمدينة ، وذلك بحضور الدكتور أحمد صلاح والمهندس سيد النجدي عضوي مجلس إدارة النقابة العامة، والمهندس فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية والمهندس طارق الشناوي رئيس لجنة فرع النقابة بالدقهلية .





وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين في تصريحات صحفية الأحد،إنه تم الاستفادة من فترات التوقف خلال إنتشار فيروس كورونا، لإعادة تأهيل هذه المنشآت، لخدمة المهندسين الزراعيين وأسرهم وتعظيم الاستفادة من الأصول التابعة للنقابة بمختلف المحافظات والإدارة الإستثمارية لهذه الأصول بما يعود بالنفع على موارد النقابة.





وأضاف «خليفة» ان الإدارة الجيدة لمنشآت النقابة العامة تعد أحد السياسات الرشيدة للحكومة الإدارية التي تعكس منظومة الجودة للمال العام وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وهو ما ينعكس علي تطبيق مبدأ الشفافية في الإدارة العامة للأصول الحكومية.





وأوضح نقيب الزراعيين أن النقابة تسعى لاستكمال الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة البالغ أكثر من مليون مهندس زراعي، من خلال المتابعة المستمرة لحالة مقار النقابة بالقاهرة والمحافظات، بإعتبار أنها أصول عالية القيمة الاقتصادية بالإضافة علي حصر أي موقع «غير مستغل» للاستفادة منه في دعم الأصول من الناحية الاقتصادية كأحد الأدوات الرشيدة لها.





وأشار «خليفة» إلى اهتمام الدولة بالعمل الخدمة للنقابات المهنية وخاصة نقابة الزراعيين والتي تعد بيت خبرة يمكن الإستفادة منها في تنفيذ مشروعات عملاقة في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي توفر آلاف فرص العمل وتحقق التنمية المستدامة في ربوع مصر.





ونوّه نقيب الزراعيين إلى أنه رغم التحديات التي تواجه الدولة المصرية إلا أن القيادة السياسية لديها عزيمة كبيرة في مواصلة المشروعات التنموية التي تحقق التنمية المستدامة، والتي انعكست على تحسن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد رغم الظروف الإقليمية التي تحيط بالمنطقة.