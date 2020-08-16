انخفاض الدولار إلى 88ر15 جنيه للشراء في 11 بنكا في مستهل تعاملات الأسبوع

واصل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي هبوطه أمام الجنيه المصري اليوم، الأحد، بداية تعاملات الأسبوع مع تزايد المعروض من النقد الأجنبي بدعم من زيادة تدفقات النقد الأجنبي خلال الأسابيع الماضية مع عودة السياحة وزيادة استثمارات الأجانب بالسوق المصرية.









وانخفض سعر الدولار الأمريكي إلى 88ر15 جنيه للشراء و98ر15 جنيه للبيع، في عدة بنوك، هي الأهلى، ومصر، والإسكندرية، وبلوم، والأهلى اليوناني، والمشرق، والمصرف المتحد، والكويت الوطني، والتنمية الصناعية، والتجاري وفا بنك، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وكان سعر الدولار الأمريكي قد سجل 92ر15 جنيه للشراء و02ر16 جنيه للبيع الأسبوع الماضي.

















وعلى صعيد بقية العملات الأخرى، سجل سعر العملة الأوروبية الموحدة - اليورو مستوى 71ر18 جنيه للشراء و93ر18 جنيه للبيع بالبنك الأهلى، فيما سجل الجنيه الإسترليني 72ر20 جنيه للشراء و21 جنيه للبيع.







