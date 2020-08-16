تعرف على عدد المقاعد لكل محافظة بقانون تقسيم الدوائر

قسم مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا، مصر إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، كما تقسم إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.









وفيما يلي نستعرض عدد المقاعد في كل محافظة:





البحيرة 20 مقعدا بالقائمة، الإسكندرية 13 مقعدا للقائمة، وأسوان 4 قوائم و5 مقاعد للفردي، وقنا 9 فردي و9 للقائمة، فيما حصلت الأقصر على 3 مقاعد للقردي و4 للقائمة، أما أسيوط 11 للقائمة و12 للفردي، وسوهاج 13 للقائمة و14 للفردي.









فيما تم تقسيم دائرة محافظة الفيوم، على أساس 9 للقائمة، و10 للفردي، والبحر الأحمر 3 للقائمة و3 للفردي، الوادي الجديد 2 للفردي و 2 للقائمة، أما شمال سيناء فـ 5 للقائمة و2 للفردي، وجنون سيناء مقسمة وفقا لـ 2 للفردي و2 للقائمة، والسويس 2 للفردي و 2 للقائمة.









أما محافظة الإسماعيلية فـ 4 للقائمة، و5 للفردي، أما بورسعيد 2 للفردي و2 للقائمة، الدقهلية 17 للقائمة، أما الجيزة فعدد مقاعدها إجمالا 48 مقعد.









وأحال رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال قانون تقسيم الدوائر لمجلس النواب للجنة الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن.



