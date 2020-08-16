AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الزراعة : إقبال بمحافظة دمياط على الاشتراك في منظومة الري الحديث

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:14 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
أكد المهندس سميح عبدالسميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، انه تم اليوم حصر المساحات ورفع الاحداثيات على الطبيعة بنواحي قرى أم الرضا والهواشم والعوامر بمركز كفر البطيخ وقيام عدد من المزارعين بتقديم طلبات برغبتهم فى تنفيذ الرى الحديث فى مساحات الفاكهة.


وأضاف فى بيان اليوم أن ذلك يأتى تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالإسراع في تنفيذ منظومة الرى الحديث وتحويل الرى بالغمر إلى الرش والتنقيط ، حيث المستهدف التنفيذ لمساحة 5668 فدانا و18قيراطا .


وأوضح أنه تم بدء في التنفيذ حيث تم رفع الاحداثيات للترع والمساحات  فى وجود المزارعين وحاليا يتم استكمال تقديم الطلبات لبلوغ المستهدف والتعميم على باقى المساحات بمحافظة دمياط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدبولي: مبادرة خلال شهرين بالتنسيق بين عدة جهات لتوفير قروض مُيسرة للمزارعين للتحويل إلى "الري الحديث"

الحكومة تشكل مجموعة عمل من الري والزراعة لحصر الأراضي المُستصلحة ببرنامج الري الحديث

وزير الري: محاضر وغرامات لمخالفي الطرق الحديثة في الزراعة

عبد العاطي والقصير يبحثان آلية تحديث منظومة الري وتطبيقها في الزراعة

الفيوم تستجيب لمبادرة وزارتي الزراعة والري بتحويل الري بالغمر إلى الأسلوب الحديث

محافظ القليوبية يناقش سبل تطوير آليات نظم الري الحديثة لتوفير المياه وزيادة الإنتاجية

ترشيحاتنا

ضبطهما فى وضع مخل بشقته.. عامل يذبح عشيق زوجته بـ 15 مايو

انخفاض الدولار إلى 88ر15 جنيه للشراء في 11 بنكا في مستهل تعاملات الأسبوع

سمعت عن فيتامين ب 4 ؟ .. إليك أهم فوائده

بيراميدز يستعد لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

خدى بالك ..عادات خاطئة تتسبب فى ارتفاع فاتورة الكهرباء

مريهان حسين تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل.. صور

AdvertisementS

بعد وفاة طفلة بأيام.. كاميرات المراقبة تلتقط صورة مرعبة أمام القبر.. صور

علشان الناس تبقى مستعدة.. الرئيس السيسي: هناك مناطق لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى

ضبطهما فى وضع مخل بشقته.. عامل يذبح عشيق زوجته بـ 15 مايو

غليان فى الأهلي .. شوبير يوجه نصيحة لـ محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ

هل تتحقق نبوءة مرتضى منصور.. تطور مفاجئ بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

قطع المرافق عن مالك الشقة في حالة عدم دفع مخالفة البناء بنسبة 10% من قيمتها.. مشروع قانون

أزارو راجع.. لاعب جديد يقود هجوم الأهلي أمام أسوان والزمالك

البرلمان يوافق على قانون ضمان سرية بيانات المجني عليه بقضايا التحرش

للكشف عن كيفية قتلها.. الطب الشرعي يشرح أشلاء سيدة الهرم بعد العثور عليها بالفريزر

رئيس الوزراء يتابع جهود التنمية فى شمال ووسط سيناء.. ويكلف بالتنسيق لتوفير الطاقة الكهربائية المطلوبة

إنقاذ 3 أشخاص والبحث عن 2 آخرين أسفل أنقاض عقار منهار بأسيوط

"دعم مصر" يتقدم بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لرئيس البرلمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمعت عن فيتامين ب 4 ؟ .. إليك أهم فوائده

أضرار لم تعرفها من قبل للوزن الزائد على الصحة

بـ الأحمر الناري.. كنزي عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا بأحدث إطلالاتها