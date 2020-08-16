الزراعة : إقبال بمحافظة دمياط على الاشتراك في منظومة الري الحديث

أكد المهندس سميح عبدالسميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، انه تم اليوم حصر المساحات ورفع الاحداثيات على الطبيعة بنواحي قرى أم الرضا والهواشم والعوامر بمركز كفر البطيخ وقيام عدد من المزارعين بتقديم طلبات برغبتهم فى تنفيذ الرى الحديث فى مساحات الفاكهة.









وأضاف فى بيان اليوم أن ذلك يأتى تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالإسراع في تنفيذ منظومة الرى الحديث وتحويل الرى بالغمر إلى الرش والتنقيط ، حيث المستهدف التنفيذ لمساحة 5668 فدانا و18قيراطا .







