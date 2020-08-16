قبل مواجهة بيراميدز والطلائع.. عبدالله السعيد يطارد عرش محمود الخطيب بنادي المائة

يبحث عبدالله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز عن مواصلة عروضه المميزة وتسجيله للمزيد من الأهداف خلال مواجهة فريقه اليوم أمام طلائع الجيش المقرر إقامتها بينهما فى إطار لقاءات الجولة الـ 20 من منافسات الدوري الممتاز .



ويحتل عبدالله السعيد صدارة هدافى الدوري الممتاز برصيد 16 هدفا بعد أن تمكن من تسجيل 3 أهداف خلال مباراة فريقه الماضية أمام طنطا .



واستطاع السعيد الوصول إلى 107 أهداف في تاريخ مشاركاته في الدوري الممتاز و تخطي محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق والذي انتهى مشواره بـ 106 أهداف، وبذلك يعادل السعيد أهداف أحمد الكاس نجم الزمالك السابق برصيد 107 أهداف.

وبات أمام عبدالله السعيد هدفين فقط من أجل معادلة رقم محمود الخطيب، صاحب الـ 109 أهداف في الدوري، في الوقت الذي يتربع خلاله حسن الشاذلي نجم الترسانة على قمة هدافي الدوري المصري برصيد 173 هدفا ويليه حسام حسن بـ 168 هدفا.



ويعد عبدالله السعيد واحدا من أبرز نجوم الكرة المصرية على الإطلاق خلال الوقت الحالى فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها .