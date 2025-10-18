قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الجيزة يتابع انتظام مواقف السرفيس ومحطات الوقود

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انتظام العمل بمواقف سيارات السرفيس على مستوى الأحياء والمراكز والمدن من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وذلك للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة لخطوط السير التي تشمل عددًا كبيرًا من خطوط النقل الداخلية والإقليمية، ومتابعة انتظام حركة المركبات والتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة عقب قرار تحريك أسعار الوقود.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وجهاز السرفيس ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المواقف لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة وعدم استغلال المواطنين.

وخلال المتابعة من داخل مركز السيطرة وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتأكد من آراء المواطنين حول مدى التزام السائقين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجه المحافظ بالتأكد من تعليق الملصقات والبنرات الخاصة بالتعريفة الجديدة ونشرها داخل المواقف في أماكن واضحة للمواطنين والسائقين، إلى جانب إظهار أرقام الشكاوى والبلاغات للإبلاغ عن أي تجاوزات.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمراجعة جميع المواقف للتأكد من مطابقة البنرات المعلقة لتعريفة الركوب المُعلنة، والتي تتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة، لمنع أي محاولات لزيادة التعريفة بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

ووجّه المحافظ الأجهزة المعنية من جهاز السرفيس وإدارة المرور ورؤساء الأحياء والمراكز ومسؤولي التموين، بتكثيف الرقابة والمتابعة على مدار الساعة لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، معلنًا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أي بلاغات تخص التسعيرة الجديدة: 33465048 / 33465046 بالإضافة إلى خدمة الواتساب على الرقم 01016050453.

كما حرص المحافظ على متابعة محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية والتزامها بالأسعار المعلنة.

وفي سياق متصل، شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة مواصلة ترقيم مركبات التوكتوك للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

جاء ذلك بحضور محمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

اخبار الجيزة محافظة الجيزة مواقف السرفيس

