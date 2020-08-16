وزير النقل: 1.1 تريليون جنيه تكلفة المشروعات من عام 2014 لـ 2024.. تفاصيل بالأرقام

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأحد، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (هارون–عدلى منصور) وقام بوضع حجر الأساس لمشروع أول قطار كهربائى فى مصر، وهو القطار الكهربائى (السـلام –العاشــر–العاصمة الإدارية) والمحطة التبادلية المركزية عدلى منصور والتى تعد نموذجًا للنقل متعدد الوسائط.





واستعرض وزير النقل، الفريق كامل الوزير، خطة تطوير قطاعات وزارة النقل فى مصر منذ عام 2014 حتى عام 2024.





وأوضح "الوزير"، أن إجمالى تكلفة مشروعات وزارة النقل خلال هذه الفترة بلغت 1.1 تريليون جنيه شملت 377 مليار جنيه للطرق والكبارى و142 مليار جنيه للسكك الحديدية، و 512 مليار جنيه للأنفاق والجر الكهربائى و49.5 مليار جنيه للنقل البحرى و14.6 مليار جنيه للموانى البرية والجافة و2 مليار جنيه للنقل النهرى.





مجال الطرق والكبارى





وفى مجال الطرق والكبارى، أكد وزير النقل أنه تم التخطيط للمشروع القومى للطرق بإجمالى أطوال 7000 كم ، وإجمالى تكلفة 175 مليار جنيه تم تنفيذ 4500 كم وجارى تنفيذ 1300 كم ومتبقى تنفيذ 1200 كم، مستعرضا أهمية الطريق الدائرى الإقليمى كنموذج من طرق المشروع القومى للطرق حيث أوضح الوزير أن طوله يبلغ 400 كم بواقع 4 حارات /اتجاه كما يتقاطع مع 18 محورا رئيسيا ويربط 15 محافظة ويشمل 150 عملا صناعيا.





وأشار الوزير إلى أنه قبل عام 2014 تم تنفيذ 38 محور على النيل بمعدل 1 كوبرى / (5:4) عام وتم التخطيط منذ عام 2014 لتنفيذ عدد 21 محور على النيل بمعدل 2 كوبرى /عام وانه تم تنفيذ 7 محاور باجمالى تكلفة 8.5 مليار جنيه وجارى تنفيذ 11 محور باجمالى تكلفة 17 مليار جنيه ومخطط البدءفى 3 محاور باجمالى تكلفة 4.5 مليار جنيه ليصل اجمالى محاور وكبارى النيل الى 59 محور / كوبرى مستعرضا تنفيذ محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا والذى يبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 متر بواقع عدد 2 حـارة مـرورية بعرض 7,5 متر لكـل اتجاه والذى يربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوى الغربى عابرا نهرالنيل والطريق الزراعى الغربى وترعة الابراهيمية وخط السكة الحديد شمال مدينة سمالوط ، ويشمل 47 عمل صناعى (عدد 30 كوبرى - 17 نفق)





وأضاف انه فى مجال مشروعات الطرق الرئيسية بين المحافظات كان يتم انشاء الطرق الرئيسية للربط بين مركزين اومحافظتين ويتم حاليا عمل محاور رئيسية للربط مع المناطق الصناعية الجديدة على جانبى الوادى والدلتا وفى اتجاه الموانىء البحرية والمدن الجديدة موضحا انه لايتم الاهتمام بانشاء طرق جديدة فقط وانما يتم الاهتمام بتطوير شبكة الطرق الحالية مثل تطوير طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى والذى يشمل انشاء 10 كبارى علوية على امتداد مساره بطول 205 كم لعدم امكانية توسعة الطريق لوجود منطقتين سكنيتين على جانبى الطريق





وأشار الى ان اجمالى تكلفة الطرق الرئيسية بين المحافظات التى تم التخطيط لتنفيذها يبلغ 35 مليار جنيه فى الوجهين القبلى والبحرى حيث تم تنفيذ 5000 كم ب15 مليار جنيه وجارى تنفيذ 2600 كم ومتبقى تنفيذ 2000كم مستعرضا عدد من المحاور الطولية مثل (القاهرة /بلبيس /الزقازيق/ المنصورة /جمصة - وبنها/ المنصورة/دمياط- و القناطر /الباجور /شبين طنطا/كفر الشيخ /بلطيم – والقاهرة الاسكندرية الزراعى ) وكذلك عددمن محاور الطرق العرضية مثل المنصورة /المحلة /كفر الشيخ /دسوق/جانكليس /طريق الاسكندرية الصحراوى واستعرض الوزير تطوير طريق بنها –المنصورة بطول 72 كم والذى اشتمل على إنشاء 5 كبارى علوية على الطريق لحل الاختناقات المرورية.









واوضح انه تم التخطيط لانشاء 1000 كوبرى ونفق بتكلفة 130 مليار جنيه فوق مزلقانات السكة الحديد وعند تقاطعات الطرق الرئيسية لمنع الحوادث وحل الاختناقات المرورية مشيرا الى انه تم تنفيذ 600 كوبرى وجارى تنفيذ 327 كوبرى ومتبقى تنفيذ 33 كوبرى ،





واستعرض الفريق مهندس كامل الوزير المشروع القومى لرصف الطرق المحلية بين المحافظات حيث أشار الى تصديق رئيس الجمهورية على اطلاق المشروع بإجمالى تكلفة 10 مليار جنيه وانه تم البدء فى المرحلة الاولى منها فى نطاق 12 محافظة بتكلفة 2 مليار جنيه وتم اعتماد مبلغ 5 مليار جنيه ضمن خطة العام المالى الحالى 2020/2021 لتوسيع نطاق المشروع فى باقى المحافظات مشيرا الى انه نظرا لان طرق الدلتا ضيقة ويصعب عليها التنفيذ بالطرق التقليدية فانه تم استخدام التقنية الحديثة فى اعادة تدوير الاسفلت الصديقة للبيئة والتى تعتمد على اعادة استغلال وتدوير ناتج وكشط الاسفلت القديم فى أعمال الصيانة





مجال السكك الحديدية





و فى مجال السكك الحديدية استعرض الفريق كامل الوزير تاريخ نشأة السكك الحديدية واجمالى اطوال الشبكة منذ نشاتها فى عام 1851 حتى الان وحيث وصل اجمالى اطوال الشبكة عام 2020 الى 9570 كم ومخطط ان تصل عام 2024 الى 10200 كم وعام 2030 الى 11530 كم مع استمرا ر عمليات التطوير وتنفيذ خطوط جديدة وازدواج الخطوط المفردة موضحا انه فى عام 2009 كانت السكة الحديد تنقل مليون راكب يوميا وصلت الى 700 الف راكب يوميا عام 2011 وانه منذ عام 2014 تم وضع خطة شاملة لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية ادت الى وصول عدد الركاب فى 30 يونيو عام 2020 الى 900 الف راكب يوميًا وستصل مع استمرار خطة تطوير السكك الحديدية الى 1.5 مليون راكب يوميا عام 2024 كما ستصل عام 2030 الى 2 مليون راكب يوميا مع انشاء الخطوط الجديدة وازدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة .





واضاف أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير البنية الاساسية للسكك الحديدية حيث تم التخطيط لمشروعات تطوير نظم الاشارات باجمالى تكلفة 46.8 مليار جنيه تم الانتهاء وجارى تنفيذ مشروعات باجمالى تكلفة 9.8 مليار جنيه واشار الوزير انه بخصوص المزلقانات فقد تم العرض على القيادة السياسية فيما يتعلق بتنفيذ المزلقانات الخطيرة والتى يصل عددها إلى (33) مزلقان للتنفيذ على مرحلتين ( المرحلة الأولى بعدد (13) مزلقان والمرحلة الثانية بعدد (20) مزلقان ولكن صدرت توجيهات القيادة السياسية بتنفيذها دفعة واحدة ومنها مزلقان المديرية ببنى سويف ومزلقان أبو حمص بالبحيرة.





واشار وزير النقل الى انه تم التخطيط لتطوير 181 محطة من اجمالى 705 محطة تم الانتهاء من 174 محطة ومتبقى 7 محطات يتم تطويرها حاليا ثم استعرض الوزير مشروع انشاء محطة قطارات الصعيد ببشتيل والتى تبلغ مساحتها 57 فدان

واوضح الوزير ان تعليمات القيادة السياسية صدرت بضرورة تخفيف الزحام عن محطة مصر برمسيس وذلك بنقل قطارات الصعيد الى منطقة الجيزة وهو مايتم الان بإنشاء المحطة ببشتيل وهى منطقة مخدومة ب4 طرق ( السودان- محور الزمر- ش المطار – محور 26 يوليو) مضيفا ان بها مول تجارى كبير وورش ومناطق استثمارية وروعى فى تصميمها الشكل الفرعونى





وقال وزير النقل انه فى مجال الوحدات المتحركة كان اجمالى عدد الجرارات 810 جرار منهم 450 جرار صالح للتشغيل و360 جرار معطل وكان المطلوب للتشغيل اليومى 600 جرار بعجز 150 جرار لذا تم وضع خطة عاجلة بناءا على تعليمات القيادة السياسية لدعم اسطول الجرارت حيث تم التعاقد على توريد عدد 260 جرار جديد بالاضافة الى اعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد 172 جرار حيث تم وصول عدد 70 جرار جديد وتم تأهيل عدد 7 جرارات و انه فى مجال عربات الركاب كان اجمالى العربات 3127 عربة تشمل 2461 عربة صالحة للتشغيل و666 عربة معطلة وكان المطلوب للتشغيل اليومى 2781 عربة بعجز 320 عربة ومع توقع تخريد عدد 1000 عربة ركاب عام 2024 تم وضع خطة شاملة للنهوض بمنظومة عربات السكك الحديدية حيث تم التعاقد على توريد 1300 عربة جديدة تم وصول 33 عربة منها كما تم وضع خطة تأهيل ورفع كفاءة عدد200 عربة درجة ثالثة عادية تم اعادة تاهيل 89 عربة منها كما تم الانتهاء من تطوير واعادة تاهيل 90 عربة اسبانى مكيفة مشيرا التى تم التعاقد على توريد 6 عربات كاملة بالتعاون مع شركة تالجو الاسبانية شامل عقد صيانة ويشمل قطع الغيار لمدة 6 سنوات بعد سنتان ضمان لافتا انه فى ضوء هذه التوريدات الجديدة واعمال اعادة التاهيل لافتا الى تشكيل 38 قطار جديد تم اضافتها الى التشغيل ليصل عدد الركاب الى مليون راكب .





واشار وزير النقل الى أنه فى مجال نقل البضائع عبر السكك الحديدية فإن هيئة السكة الحديد تمتلك 8553 عربة منها 4867 عربة صالحة للتشغيل و3689 عربة معطلة وان جميع العربات ذات تكنولوجيا قديمة وبسرعة تشغيلية لاتتجاوز 50كم/ ساعة لذلك ومع الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية فقد تم التخطيط لتطوير قطاع نقل البضائع باستخدام السكة الحديد لزيادة المنقول الحالى والذى يبلغ 4.5 مليون طن سنويا بنسبة 1 % من اجمالى حجم البضائع فى مصر وذلك لتخفيف الاعباء على الطرق وتخفيض تكلفة النقل والقضاء على الزحام المرورى والحد من التلوث البيئى حيث تم وضع خطة لتحقيق الخطة المستهدفة للوصول لنقل 25 مليون طن سنويا عام 2024 عن طريق اعادة تاهيل الجرارات القديمة وتخصيص عدد 25 جرار جديد للبضائع وشراء عدد 375 عربة بضائع ذات مواصفات حديثة(15قطار) مشيرا إلى أنه تم توريد عدد ١٣١ عربة من هذه العربات (5قطارات ) للوصول الى 15 قطار جديد بإنتهاء هذه التوريدات .





مجال مشروعات الانفاق والجر الكهربائي









وفى مجال مشروعات الانفاق والجر الكهربائى اوضح الوزير انه تم التخطيط لتنفيذ 862.4 كم تم تنفيذ 89 كم وجارى تنفيذ236.4كم ومتبقى تنفيذ 537كم مستعرضا مشروعات الخط الاول والثانى والثالث والرابع والسادس للمترو بالاضافة الى مشروعات القطار الكهربائى ( مدينة السلام/ العاشر من رمضان /العاصمة الادارية ) ومونوريل العاصمة الادارية ومونوريل مدينة 6 اكتوبر بالاضافة الى مشروع تطوير كهربة خط سكة حديد ابو قير / الاسكندرية وتحويله الى مترو ومشروع اعادة تأهيل ترام الرمل والقطار الكهربائى السريع السخنة / العاصمة الادارية / برج العرب / العلمين ومشروع القطار الكهربائى دمياط / دمياط الجديدة/ جمصة / المنصورة الجديدة





مجال النقل البحرى





اضاف الوزير ان هناك اهتمام كبير من الحكومة المصرية بالاستفادة من منظومة النقل البحرى للمساهمة فى زيادة الناتج القومى مستعرضا ملامح تطوير ميناء الاسكندرية مشيرا الى ان اضافة اراضى 1 مليون متر مربع وانشاء عدد 2 محور للربط مع محور التعمير وهما محورى الدخيلة و 54 وانشاء ارصفة جديدة بطول 3 كم سيؤدى الى ان يصل حجم التداول الى 80 مليون طن كما سيتم الوصول الى صفر انتظار للسفن





مجال الموانئ البرية والجافة





أوضح الفريق كامل الوزير انه فى قطاع الموانئ البرية والجافة فإنه يتم تنفيذ خطة لتطوير الموانىء البرية الحدودية وعددها 7 موانئ حيث تم الانتهاء من تطوير موانئ طابا ورفح والعوجة ورأس حدربة وقسطل وأرقين وجارى تنفيذ التطوير الشامل لميناء السلوم البرى مشيرا الى ان وزارة النقل تنفذ خطة لانشاء عدد من الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وذلك لتطوير منظومة النقل وتيسير حركة التجارة وجذب الاستثمارات ولتوسيع منافذ التصدير وزيادة حجم الصادرات وسيتم ربط هذه الموانئ بالسكك الحديدية بما يساعد فى دعم الاقتصاد القومى وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية ودعم الاقتصاد القومى لافتا الى انه تم اسناد انشاء الميناء الجاف بمدينة 6 اكتوبر الى تحالف قطاع خاص مصرى واجنبى كأول ميناء جاف فى مصر وحيث تبلغ مساحتة 400 فدان ( 100 ميناء جاف + 300 مركز لوجسيتى ) يستوعب 720 الف حاوية مكافئة / يوم مضيفا انه جارى الانتهاء من اعداد دراسة الجدوى لانشاء عدد 4 موانى جافة ( العاشر من رمضان – برج العرب الجديدة – دمياط الجديدة – سوهاج الجديدة ) من خلال منح مقدمة من بنوك اعادة الاعمار والتنمية الاوروبى وبنك الاستثمار الاوروبى .





مجال النقل النهري





اشار وزير النقل الى انه جارى الانتهاء من اعداد خطة شاملة لتطوير النقل النهرى فى مصر وتعظيم دوره فى نقل الافراد والبضائع خاصة و أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة النقل النهرى فى مصر لدعم الإقتصاد القومى وزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط على شبكة الطُرق لافتا الى انه يتم تنفيذ مشروعات ازالة الاختناقات ورفع كفاءة الاهوسة وحماية الجسور بالطرق الملاحية بصفة دورية لضمان استمرار الملاحة على مدار العام كما انه جارى انشاء نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS وانشاء شبكة مراقبة وتحكم مركزى لمراقبة الطرق الملاحية على مدار الساعة مشيرا الى استعادة نقل شحنات القمح عبر الميناء النهرى بميناء دمياط بعد توقف حوالى 36 شهر حيث تم يوم 11/8/2020 نقل 1800 طن قمح من ميناء دمياط الى صوامع القمح بامبابة عبر نهر النيل





خطة تطوير منظومة النقل فى القاهرة الكبرى





و استعرض الفريق مهندس وزير النقل خطة تطوير منظومة النقل فى القاهرة الكبرى والتى بدأها بالاشارة الى ان اقليم القاهرة الكبرى يعيش به 25 مليون مواطن وهو مايعادل 25 % من سكان مصر ويتردد عليها 4 مليون مواطن وان هذا الزحام المرورى فى القاهرة الكبرى يتسبب فى زيادة فى استهلاك الوقود وتلوث البيئة وزيادة فى زمن الرحلات والحوادث مشيرا الى أن توجيهات القيادة السياسية عند اعلان انشاء العاصمة الادارية الجديدة ارتكزت على تنفيذ خطة شاملة يراعى فيها الحفاظ على المكانة التاريخية للقاهرة عند اقامة المشروعات وربط القاهرة بالعاصمة الادارية والتجمعات العمرانية الجديدة واستخدام اتوبيسات تعمل بالغاز و الكهرباء وانظمة الاتوبيسات السريعة ( BRT) واستحداث وسائل النقل الجماعى السككى ذات الجر الكهربائي.





وأشار الى تطوير المحاور الرئيسية بالقاهرة الكبرى مثل طرق (القطامية / السخنة ، القاهرة /السويس ، جنيفا ، القاهرة / الإسماعيلية ، الهايكستب / بلبيس ، شبرا/ بنها ، القاهرة/ الاسكندرية الزراعى ، القاهرة /الاسكندرية الصحراوى ، محور تحيا مصر ، طريق 6 أكتوبر – الواحات ، طريق القاهرة – الفيوم ، طريق الصعيد الصحراوى الغربى ، وطريق الجيش التنمية شرق النيل ) موضحا ان محور تحيا مصر يبلغ طوله 323 كم منها 35 كم داخل القاهرة وبه كوبرى ملجم هو الاعرض فى العالم ويصل عرضه 67.3 متر وفتحته الملاحية الى 300 متر واجمالى تكلفته 5 مليارات جنيه وانه جزء من محور تنموى كبير من الضبعة على البحر المتوسط الى العين السخنة على البحر الاحمر ، مضيفا انه تم تنفيذ 3 طرق دائرية مستعرضا خطة تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم والتى تشمل توسعة الطريق إلى 7 حارات لكل إتجاه و 8 حارات لكل إتجاه عند كوبرى المنيب ، كما تشمل أعمال التطوير رفع كفاءة وتوسعة الأعمال الصناعية الحالية ورفع كفاءة الأجزاء المنهارة من الطريق وتطوير أنظمة الأمان والحماية على الطريق وتطوير خطة توسعة وإنارة الطريق مشيرا الى اهمية طريقى الدائرى الأوسطى والإقليمى فى ربط الطرق الرئيسية ببعضها وتسهيل تنقل المواطنين بين المحافظات لافتا الى افتتاح القيادة السياسية شبكة محاور الطرق والكبارى الداخلية يونيو 2020 مستعرضا مشروعات الطرق والكبارى بالقاهرة





وعن مشروعات النقل الجماعى السككى ذات الجر الكهربائى بالقاهرة الكبرى تحدث الوزير عن شبكة خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى والتى تشمل الخط الأول حلوان /المرج بطول 44 كم بواقع 35محطة والذى ينقل 1.2 مليون راكب يوميا والخط الثانى شبرا الخيمة المنيب بطول 21.5كم و20 محطة والذى ينقل مليون راكب يوميا والخط الثالث عدلى منصور / امبابة جامعة القاهرة والذى يبلغ طوله 41.2 كم ويشمل 34 محطة والذى سيصل عدد ركابه الى 1.5 مليون راكب يوميا بعد اكتمال الخط ويتكون من المرحلة الاول ( العتبة – العباسية ) بطول 4.3 كم بواقع 5 محطات والمرحلة الثانية ( العباسية - الاهرام ) بطول 7.7 كم بواقع 4 محطات والمرحلة الثالثة الجارى تنفيذها (العتبة – امبابة /جامعة القاهرة ) بطول 17.7 كم بواقع 15 محطة والتى تشمل 3 أجزاء





الجزء 3A بطــول 4كم وتشتــمل على (4) محطــات نفقيـــة ( ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازى – الكيت كات ) والجزء 3B بطــــــول 6.6 كــــم وتشتمــل علـــــى 6 محطات ( محطــــة نفقيــــة ( السودان ) +4 محطة علوية ( إمبابة – البوهى – القومية العربية – الطريق الدائرى ) + محطة سطحية ( المحطة التبادلية عند محور روض الفرج ) والجزء 3C بطول 7.1 كم وتشتمل على عدد 5 محطات ( 3 محطة نفقية (التوفيقية – وادى النيل – جامعة الدول ) + محطة علوية (جامعه القاهرة ) + محطـة سطحــية (بولاق الدكرور) .

و قدم وزير النقل عرضًا تفصيليًا عن المرحلة الرابعة للخط الثالث والتى تم افتتاحها اليوم ( هارون – عدلى منصور ) والتى يبلغ طولها 11.5 كم و تشمل 10 محطات ( 4 محطات نفقية – 6 محطات علوية ) وتم تنفيذها على جزئين الاول بطول 3.7كم ويشمل عدد 4 محطات وهى هارون وهليوبوليس والف مسكن ونادى الشمس والتى تم تشغيلها للجمهور فى15 يونيه 2019 و الجزء الثانى بطول 7.8 كم وتشمل المسافة بين محطتى النزهة وعدلى منصور وبعدد 6 محطات علوية وهى ( النزهة – هشام بركات – قباء – عمر بن الخطاب – الهايكستب- عدلى منصور ) بالاضافة الى ورشة العمرة الجسيمة على مساحة 65 فدان والتى تتكون من 31 مبنى من اهمها ( مبنى ورشة العمرة الجسيمة على مساحة 33 الف مترمربع ومبنى ورشة العمرة الخفيفة على مساحة 8.5 الف مترمربع ومبنى جراج القطارات الذى يحتوى على 15 سكة بسعة 30 قطار ومبنى محطة المحولات على مساحة 6 الاف متر مربع ومبنى ورشة صيانة المعدات على مساحة 12 الف متر ) كما أوضح الفريق مهندس / كامل الوزير أن هذا الجزء تم تنفيذه بأيدى مصرية وبقيادة تحالف وطنى بين شركتى المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات كمقاول رئيسى للمشروع بالإشتراك مع كبرى الشركات العالمية فى مجال أنظمة الإشارات والسكة والأعمال الكهروميكانيكية مضيفا أن إجمالى تكلفة الخط الثالث تبلغ 97مليار جنيه.





واشار كامل الوزير الى مشروع الخط الرابع للمترو 6 اكتوبر (حى الاشجار ) / القاهرة الجديدة ( الرحاب ) والذى يبلغ طوله 42 كم بواقع 40 محطة و يتم تنفيذه على مرحلتين الاولى من 6 أكتوبر (حى الاشجار)- عمرو بن العاص بطول 19 كم وتتكون من 17 محطة والمرحلة الثانية من عمرو بن العاص – القاهرة الجديدة ( الرحاب )بطول 23كم بواقع 23 محطة والذى سينقل 1.2 مليون راكب يوميا بعد انشاء الخط ثم استعرض مشروع الخط السادس للمترو ( الخصوص – المعادى الجديدة ) بطول 30 كم بواقع 24 محطة والذى سيتم تنفيذه على مرحلتين الاولى من (الخصوص – غمرة ) بطول 13.3 كم والمرحلة الثانية من غمرة حتى المعادى الجديدة بطول 16.7 كم والذى سينقل بعد انشاؤه 1.2مليون راكب يوميا كما اوضح الوزير انه جارى تنفيذ الدراسات الخاصة واعمال الطرح بالخط .





واضاف الوزير انه لربط المدن الجديدة بشبكة مترو الانفاق يجرى حاليا تنفيذ العديد من المشروعات منها القطار الكهربائى (LRT) (مدينة السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة) والذى يهدف الى ربط المحطة التبادلية عدلى منصور بالعاصمة الادارية ومدينة العاشر من رمضان مرورًا بالعبور و المستقبل والشروق وبدر لذلك يعتبر من أهم وسائل النقل الجماعى فى القاهرة وحيث يبلغ طوله 90 كم ويتكون من 16 محطة و يتم تنفيذه على مرحلتين الاولى (عدلى منصور /العاصمة الادارية 2) بطول 70كم وعدد 12 محطة والثانية امتداده الى محطة العاشر 2 شمالا ومحطة المدينة الرياضية جنوبا بطول 20 كم وعدد 4 محطات و ستبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار 30 الف راكب / ساعة / اتجاه ومعدل 500 الف راكب يوميًا موضحا نسب التنفيذ فى محطات المشروع مثل محطة العاشر من رمضان وبدر الجديدة والشروق وكذلك الأعمال الصناعية الواقعة على مسار القطار الكهربائى والتى تشمل عدد 6 كبارى لمسار القطار و عدد 3 نفق لمسار القطار وعدد 4 كوبرى سيارات لخدمة التجمعات السكنية المجاورة للمسار مستعرضًا أعمال تنفيذ كوبرى الإسماعيلية والسويس والروبيكى 2 و جينيفة بالإضافة إلى كبارى الهايكستب والمستقبل 1 ، المستقبل 2 ، وأنفاق مسار القطار الكهربائى مثل أنفاق هليوبليس الجديدة ، بدر ، بالإضافة إلى ورشة بدر للقطار الكهربائى مشيرا الى أن محطة عدلى منصور يتم تنفيذها كمحطة تبادلية مركزية ضخمة لتكون بمثابة نقطة تجمع لوسائل النقل الجماعى المختلفة وهى الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائى (LRT) وخط سكة حديد القاهرة /السويس وأتوبيسات السوبرجيت وBRT المطار وأتوبيس ترددى عدلى منصور / السلام.



