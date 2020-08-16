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تكنولوجيا

مستوحاة من TikTok.. سناب شات تطرح مجموعة عدسات باستخدام الواقع المعزز AR

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:02 م
سناب شات
سناب شات
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة سناب، المالكة لتطبيق سناب شات منصة جديدة تسمى Lens Studio، التي تمكن المطورين والفانين من تصميم عدسات خاصة باستخدام الواقع المعزز لتتبع  كامل حركات الجسم.

ووفقا لما ذكره موقع "digitalinformationworld"، أوضحت الشركة المالكة لخدمة سناب شات Snapchat، من خلال مقطع فيديو تصميم نموذجين، لمشغلات مرفقات الجسم، ويمكن إضافة تأثيرات مختلفة لما يفعله المستخدم داخل الإطار، بالإضافة إلى التبديل إلى العناصر الافتراضية وإلى جانب مقاطع قصيرة من الرسوم المتحركة.



وتهدف شركة سناب بإطلاق منصتها الجديدة، إلى منافسة تطبيق الفيديوهات القصيرة الأكثر شعبية حول العالم تيك توك، حيث لاقى نجاحا كبيرا خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، والذي أجبر الملايين على استخدام التطبيق الصيني كوسيلة للترفية أثناء البقاء في المنزل نظرا لتداعيات الفيروس التاجي.

وتتعقب عدسات الواقع المعزز AR، ثمانية عشر مفصلا عبر كامل جسم الإنسان، منها ركبتا وكاحلا المستخدم، واشتركت سناب مع العديد من النجوم بما في ذلك Jalaiah Harmon، مبتكر رقصة Renegade، لتقديم عدسات سناب شات التي تتعقب أجساد المستخدمين أثناء تحركهم، إلى جانب عدسات أخرى بالتعاون مع Dixie D’Amelio.

وأصدرت سناب شات أربع عدسات خاصة بالتطبيق من صنع نجوم "تيك توك"، من بينها تسمى Star Burst و Alone و Be Happy و Be You.
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