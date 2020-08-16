بعد ضربات الطيران المجهول.. تركيا تنشر منظومة الدفاع الجوي "كوركوت" في قاعدة الوطية

نشرت تركيا منظومة الدفاع الجوي التركية "كوركوت" في قاعدة الوطية الجوية في ليبيا وهي منظومة مضادة للطائرات ذاتية الدفع من عيار 35 ملم.





وأكد موقع "Army Recognition" العسكري البلجيكي أن صور الأقمار الصناعية أثبتت أن القوات التركية قامت بنشر أنظمة الدفاع المضادة للطائرات، استمرارا في دعم أنقرة لميليشيات حكومة الوفاق ضد قوات الجيش الليبي.





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وتعد "كوركوت" من أنظمة الدفاع الجوي قصير المدى، وتم تصنيعها في تركيا من قبل شركتي Aselsan وFNSS.





وأوضح الموقع البلجيكي أنه تم كشف النقاب عن تلك المنظومة خلال معرض الدفاع في إسطنبول في مايو 2013.





وأشار إلى أن أنقرة أجرت تطويرات على تصميم كوركوت لتحقيق نظام دفاع جوي أرضي فعال قادر على تدمير التهديدات الجوية الحديثة في مدى يبلغ أقصاه 4 كم.



