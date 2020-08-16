العدد يرتفع إلى 11 خلال يومين.. انتشال جثث 3 أشخاص غرقوا في شواطئ العجمي

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، اليوم الأحد، من انتشال ٣ جثث غرقى فى شواطئ العجمي غرب المحافظة، عقب نزولهم مياه البحر بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بغلق الشواطئ وعدم السماح بالنزول لمياه البحر.





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تلقي قسم شرطة العامرية أول بلاغ من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالعجمي، بغرق 3 شباب، اثنين منهم بشاطئ السلام 2 المميز، وهم أحمد مصطفى سيوفي، ومصطفى السيد حامد ٢١ سنة من القاهرة، فيما تم انتشال جثة مؤمن أحمد إبراهيم ١٤ سنة من شاطئ إسكندرية 2.





وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ونقله الجثة لمشرحة كوم الدكة؛ تمهيدا لإنهاء الإجراءات الخاصة باستلام الجثمان.





وشهدت شواطئ العجمي والساحل الشمالي أول أمس الجمعة حوادث غرق متفرقة أدت إلي وفاة 8 أشخاص.