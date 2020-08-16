تأجيل قضية حمو بيكا في واقعة سب وقذف هاني شاكر لجلسة 4 أكتوبر

قررت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية في أولى جلساتها لمحاكمة نجم المهرجانات " حمو بيكا 4 أكتوبر . تاجيل النظر في القضية لجلسةأكتوبر





يأتي ذلك في واقعة اتهامه بسب وقذف الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، والاعتداء على الموظفين العاملين بالنقابة وإثارة الشغب.





وكان ياسر قنطوش، محامي نقابة المهن الموسيقية، تقدم ببلاغ لنيابة الدخيلة بالإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة اتهم فيه "حمو بيكا" باقتحام منشأة عامة، وتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.









وأوضح في بلاغه أن حمو بيكا تعدى لفظيا على الفنان هانى شاكر ووجه له السباب خلال تواجده بنقابة الموسيقيين.



