AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تأجيل قضية حمو بيكا في واقعة سب وقذف هاني شاكر لجلسة 4 أكتوبر

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:18 م
حمو بيكا و هاني شاكر
حمو بيكا و هاني شاكر
Advertisements
أحمد بسيوني
قررت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية في أولى جلساتها لمحاكمة نجم المهرجانات "حمو بيكاتاجيل النظر في القضية لجلسة 4 أكتوبر.

يأتي ذلك في واقعة اتهامه بسب وقذف الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، والاعتداء على الموظفين العاملين بالنقابة وإثارة الشغب.

وكان  ياسر قنطوش، محامي نقابة المهن الموسيقية، تقدم ببلاغ لنيابة الدخيلة بالإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة اتهم فيه "حمو بيكا" باقتحام منشأة عامة، وتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.


وأوضح في بلاغه  أن حمو بيكا تعدى لفظيا على الفنان هانى شاكر ووجه له السباب خلال تواجده بنقابة الموسيقيين.

وأضاف أن حمو بيكا يمارس البلطجة للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء من خلال البلطجة  على الرغم أن رفضه تم من خلال اللجنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بعد اللوك الجديد .. 10 صور تبرز جمال نجلاء بدر

الرئيس ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف برأس السنة الهجرية الخميس المقبل

رانيا فريد شوقي : ملك ابنتي ستتجه للتمثيل الفترة المقبلة

الدعاء الذي إذا قاله المريض يشفى بإذن الله.. فيديو

بعد ضربة رمضان صبحي.. مخطط بترولي لمنع انتقال خليفة أحمد فتحي للأهلي

في لفتة تكريم.. الرئيس السيسي يطلب من عدلي منصور رفع ستار المرحلة الجديدة لمترو الأنفاق

AdvertisementS

بعد وفاة طفلة بأيام.. كاميرات المراقبة تلتقط صورة مرعبة أمام القبر.. صور

العثور على جثة زوجة مقطعة داخل ديب فريزر في الجيزة

ضبطهما فى وضع مخل بشقته.. عامل يذبح عشيق زوجته بـ 15 مايو

علشان الناس تبقى مستعدة.. الرئيس السيسي: هناك مناطق لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى

غليان فى الأهلي .. شوبير يوجه نصيحة لـ محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ

هل تتحقق نبوءة مرتضى منصور.. تطور مفاجئ بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

"دعم مصر" يتقدم بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لرئيس البرلمان

الرئيس ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف برأس السنة الهجرية الخميس المقبل

أزارو راجع.. لاعب جديد يقود هجوم الأهلي أمام أسوان والزمالك

الدعاء الذي إذا قاله المريض يشفى بإذن الله.. فيديو

وفيات الحوادث انخفضت بنسبة 48%.. رئيس الوزراء: مصر تعتبر الدولة الثانية من حيث جودة الطرق.. فيديو

ضبط وإحضار الزوج .. تحقيقات موسعة من النيابة في العثور على جثة سيدة مقطعة داخل ثلاجة في الهرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى نوع مكسرات .. فوائد تناول الجوز يوميًا

بملابس جريئة.. دينا الشربيني بإطلالة مثيرة للجدل على الموتوسيكل

طريقة عمل شيش طاووق فراخ