عبدالله السعيد يحرم بيراميدز من التعادل أمام طلائع الجيش





وأضاع عبدالله السعيد ركله جزاء فى الدقيقة 14 بعد تدخل الفار لاحتساب ضربه جزاء ، ليحرم فريقه من هدف التعادل .





وافتتح طلائع الجيش التهديف فى الدقيقة 1 عن طريق ناصر منسي.





ويحتل بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 35 نقطة ، بينما يحتل فريق طلائع الجيش فى المركز الـ12 برصيد 20 نقطة .





واستطاع السعيد الوصول إلى 107 أهداف في تاريخ مشاركاته في الدوري الممتاز و تخطي محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق والذي انتهى مشواره بـ 106 أهداف، وبذلك يعادل السعيد أهداف أحمد الكاس نجم الزمالك السابق برصيد 107 أهداف.





وبات أمام عبدالله السعيد هدفين فقط من أجل معادلة رقم محمود الخطيب، صاحب الـ 109 أهداف في الدوري، في الوقت الذي يتربع خلاله حسن الشاذلي نجم الترسانة على قمة هدافي الدوري المصري برصيد 173 هدفا ويليه حسام حسن بـ 168 هدفا.

أهدر فريق بيراميدز هدف التعادل امام طلائع الجيش ، في الشوط الاول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ20 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.