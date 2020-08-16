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فن

أجدع ناس وأحلى لمة.. دينا فؤاد تشارك جمهورها صورا من إجازتها الصيفية.. شاهد

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت الفنانة دينا فؤاد، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صور بصحبة عدد من اصدقائها على الشاطئ . 

وكتبت دينا فؤاد على الصور: " يوم من أحلى ايام حياتى مع أجدع ناس وأحلى لمه ❤️ "

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كانت دينا فؤاد تعاقدت على المشاركة فى بطولة مسلسل «جمال الحـريم» مع الفنانةً اللبنانية نور وهو العمل المقرر البدء فى تصويره آخر العام الجارى والمسلسل يعتمد على البطولة النسائية.

وقالت دينا ان مسلسل " جمال الحريم " تجربة درامية جديدة ومختلفة من حيث الشكل والمضمون ، وانني اقوم بتقديم شخصية جديدة وستكون مفاجأة للجمهور  ، المسلسل من تأليف سوسن عامر إخــراج منال الصيفى


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