أجدع ناس وأحلى لمة.. دينا فؤاد تشارك جمهورها صورا من إجازتها الصيفية.. شاهد

وكتبت دينا فؤاد على الصور: " يوم من أحلى ايام حياتى مع أجدع ناس وأحلى لمه ❤️ "

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كانت دينا فؤاد تعاقدت على المشاركة فى بطولة مسلسل «جمال الحـريم» مع الفنانةً اللبنانية نور وهو العمل المقرر البدء فى تصويره آخر العام الجارى والمسلسل يعتمد على البطولة النسائية.





وقالت دينا ان مسلسل " جمال الحريم " تجربة درامية جديدة ومختلفة من حيث الشكل والمضمون ، وانني اقوم بتقديم شخصية جديدة وستكون مفاجأة للجمهور ، المسلسل من تأليف سوسن عامر إخــراج منال الصيفى



