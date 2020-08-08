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فن

دينا فؤاد: أخوض تجربة درامية جديدة بمسلسل جمال الحريم

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:12 م
صدى البلد
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محمد نحلة
أعلنت الفنانة دينا فؤاد في تصريحات صحفية عن
تعاقدها على المشاركة فى بطولة مسلسل «جمال الحـريم» مع الفنانةً اللبنانية نور وهو العمل المقرر البدء فى تصويره فى آخر العام الجارى والمسلسل يعتمد على البطولة النسائية.

 واضافت بان مسلسل " جمال الحريم " تجربة درامية جديدة ومختلفة من حيث الشكل والمضمون ، وانني اقوم بتقديم شخصية جديدة وستكون مفاجأة للجمهور  ، المسلسل من تأليف سوسن عامر إخــراج منال الصيفى

وعلي جانب اخر أعربت دينا فؤاد عن سعادتها الكبيرة بنجاح  فيلم ساعة رضا وتصدره تويتر  ،  والبطولة لها مع النجم أحمد فتحي وكوكبة من نجوم الكوميديا في مصر . 

وتابعت بان ردود الافعال الرائعة من الجماهير والنقاد والاشادة الكبيرة بالفيلم ونسب  المشاهدة العالية اسعدتني بشدة ، لان اجواء التصوير بين فريق العمل كانت متميزة ، وحالة من السعادة والحب بين الجميع وهذا ما انعكس علي الفيلم ونال استحسان الجميع 

جدير بالذكر أن "ساعة رضا" تم طرحه ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام الدراسى العام الماضى، وتصدر الفيلم خلال الأيام الماضية تريند تويتر ، بطولة: أحمد فتحى، دينا فؤاد، محمد ثروت، وإنتاج أحمد السبكى، وإخراج هانى حمدى.
 

يذكر أن آخر أعمال دينا فؤاد فى الدراما كان مسلسل "الاختيار" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، مع أمير كرارة، أحمد العوضي.
 
تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجى.
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