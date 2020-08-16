نشأت الديهي: ما تم في الطرق المصرية خلال 6 سنوات إنجاز غير مسبوق عالميا.. فيديو

قال نشأت الديهي ، أن مساحة الطرق التي تم تشييدها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل الي 7 الاف كيلو بالإضافة إلى الكباري التي تم عملها تصل تكلفتها إلى 377 مليار جنيه .





واضاف نشأت الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع على قناة تن ، أن تطوير السكك الحديدية تتكلف 142 مليار جنيه والإنفاق 512 مليار جنيه والنقل البحري والموانئ 50 مليار جنيه .





، أن قطاع النقل من أهم القطاعات الجماهيرية و الاستثمارية وأوضح نشأت الديهي أهمالجماهيريةو الاستثمارية





وتابع : ما تم إنجازه في الطرق خلال 6 سنوات غير مسبوق على مستوى العالم .



