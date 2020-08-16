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نشأت الديهي: ما تم في الطرق المصرية خلال 6 سنوات إنجاز غير مسبوق عالميا.. فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:33 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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إبراهيم القادري
قال نشأت الديهي ، أن مساحة الطرق التي تم تشييدها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل الي 7 الاف كيلو بالإضافة إلى الكباري التي تم عملها تصل تكلفتها إلى 377 مليار جنيه   .

واضاف نشأت الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع على قناة تن ، أن تطوير السكك الحديدية تتكلف 142 مليار جنيه والإنفاق 512 مليار جنيه والنقل البحري والموانئ 50 مليار جنيه .

وأوضح نشأت الديهي ، أن قطاع النقل من أهم القطاعات الجماهيرية و الاستثمارية

وتابع : ما تم إنجازه في الطرق خلال 6 سنوات غير مسبوق على مستوى العالم .

واستكمل : لا يوجد دولة في العالم استطاعت انجاز ما تم عمله في الطرق مثل مصر .
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