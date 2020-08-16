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توك شو

أستاذ فيروسات بالمركز القومي يبشر المصريين: العلاج المصري ضد كورونا نجح على الحيوانات بشكل كامل

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:41 م
كورونا
كورونا
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عادل نصار
زف الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، بشرى سارة بشأن التوصل لعلاج مصري ضد  بفيروس كورونا المستجد.

وقال في مداخلة هاتفية بالإعلامية سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأحد، إن العلاج نجح على الحيوانات بشكل كامل، مضيفا أنه عملنا على تجربة اللقاح على أربعة حيوانات.

وتابع أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث "لم نجد شركة تأخذ دور عمل التجارب على الإنسان لأن التجربة جديدة، وبدأنا التجارب والخطوة القادمة نبدأ تجريبه على المواطنين الأصحاء". 

وأكمل الدكتور محمد أحمد علي أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، نعمل على البحث عن مكان مناسب لبدء هذه التجارب وإعطاء أول جرعة ونتأكد من سلامة اللقاح وقدرته وعمله مع الجهاز المناعي، مستدركا أنه بعد ذلك نبدأ التجارب على عدد كبير من المتطوعين ويصل لثلاث آلاف متطوع.

وأضاف الدكتور محمد أنه "هنستمر في التجربة وننجز الأمر ونصل لإنشاء خط أنتاج للقاحات الفيروسية البشرية، ومحدش يلومنا على التأخير لأننا أخدنا دور مش بتاعنا".
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