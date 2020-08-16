أهداف وملخص تأهل إشبيلية لنهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز على مانشستر.. فيديو





تقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء أحرزها برونو فيرنانديز، لكن "سوسو" عادل النتيجة لإشبيلية في الدقيقة 26، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين إيجابيًا.









وفي الشوط الثاني، كان مانشستر يونايتد متسيدًا أحداث المباراة، لكن كل هجماته كانت تقابل بتألق الحارس المغربي لنادي إشبيلية ياسين بونو.









وفي الدقيقة 78، سجل دي يونج هدف التأهل لإشبيلية بتحويله عرضية زميله خيسوس نافاس لشباك دي خيا، ليحجز الفريق الإسباني مقعده في المباراة النهائية.









ويلاقي إشبيلية في المباراة النهائية، الفائز من مباراة فريقي إنتر وشاختار.