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رياضة

هدرسفيلد يطلق قذيفة مدوية عن رفض رمضان صبحي عرض الأهلي.. فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:47 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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عمرو ابوبكر
كشف مارك ديفلين، الرئيس التنفيذي لنادي هدرسفيلد، المحترف ضمن صفوفه رمضان صبحي، المعار للنادي الأهلي، عن تطورات عقد "العفيجي" والعقود المقدمة له. 

وقال "ديفلين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، إن العروض المقدمة لرمضان صبحي لم تكن مرضية للنادي، ولكن العرض الأفضل كان من النادي الأهلي لضم رمضان صبحي. 

وأضاف عرض الزمالك كان أقل من عرض الأهلي، ولكن رمضان رفض عرض الأهلي والزمالك وطالب بقبول عرض بيراميدز ولكن عرض بيراميدز لم يناسب النادي الإنجليزي. 

وتابع: عرض بيراميدز أقل بكثير من عرض النادي الأهلي، ولكن رمضان فضل قبوله دون إبداء أي أسباب. 

وأشار ديفلين إلى وجود عروض مقدمة من أندية تلعب في الدوري الأوروبي لضم رمضان وتتخطى خمسة ملايين إسترليني وندرسها. 

وأكمل من يريد التعاقد مع رمضان فليتقدم بعرض رسمي، وغير ذلك سوف يعود رمضان لصفوف هدرسفيلد لاستكمال عام آخر معنا. 

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