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اقتصاد

بقيمة 70 مليون درهم.. قيمة تجارة دبي الخارجية من المطهرات تحقق نموا بواقع 23%

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
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وكالات
سجلت قيمة تجارة دبي الخارجية من المعقمات و المطهرات نموًا بواقع 23% لتصل إلى 70 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 56.8 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكرت جمارك دبي في تقرير لها أن شهر يونيو الماضي سجل أعلى نسبة نمو في قيمة تجارة المعقمات الطبية بواقع 95 % لتبلغ 18 مليون درهم مقارنة مع 9.2 مليون درهم مسجلة في يونيو 2019.

و يعكس النمو في قيمة تجارة دبي الخارجية للمواد المعقمة الطبية الجهود المتميزة و الإجراءات السريعة التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة.

و أكدت نسيم المهيري مدير أول قسم الإحصاء و الدراسات في الدائرة حرص جمارك دبي على توفير أفضل الخدمات و التسهيلات التجارية والجمركية للشركات والتجار بشكل عام ومجموعات العمل والتجارة بالمواد الغذائية والطبية وكذلك تجار المواد المعقمة بشكل خاص في إطار جهودها الحثيثة لرفد السوق المحلي من هذه المواد بشكل مستمر واستدامة توافرها بأسعار تنافسية وفق استراتيجية اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي موضحة أن المراكز الجمركية ومراكز الشحن الجوي تعمل على إنجاز عمليات المعاينة والتفتيش واستكمال التخليص الجمركي لشحنات المواد الطبية والمعقمات دون تأخير.

 

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