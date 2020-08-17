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رياضة

حسام عاشور يخرج عن صمته: هو أنا لازم أبقى بتاع 3 ورقات علشان أكون بتكلم كويس.. فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:58 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
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حسن العمدة
أبدى حسام عاشور كابتن فريق الأهلي، استياءه الشديد من الهجوم الذي يتعرض له مؤخرًا من جانب بعض الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال عاشور في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "هو أنا لازم علشان اتكلم أبقى بتاع تلات ورقات هو أنا لازم ابقى ملاوع علشان ابقى بتكلم كويس وأقول كلام غلط".

وتابع: "هذا الأمر لا يعجبني ممن يتحدثون على السوشيال ميديا ربنا يهديهم"، موضحًا أنه يتحدث بما في قلبه دون الإساءة لأي شخص، ويتحدث بمنتهى الصراحة بدون "لف ودوران"، وهو غير مطالب بذلك حتى يصدقه الجمهور.



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