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اقتصاد

تعرف على موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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محمد يحيي
اعلنت وزارة المالية صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة بداية من يوم 22 من شهر سبتمبر نفسه، على أن يتم صرف المرتبات على 3 أيام بحسب الجهات والوزارات الحكومية المختلفة.



وقد تقرر بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين في 35 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 23 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 24 سبتمبر.

ويأتي قرار وزارة المالية بصرف المرتبات على عدة أيام للحد من الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وناشدت وزارة المالية العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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