تعرف على موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

اعلنت وزارة المالية صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة بداية من يوم 22 من شهر سبتمبر نفسه، على أن يتم صرف المرتبات على 3 أيام بحسب الجهات والوزارات الحكومية المختلفة.













وقد تقرر بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين في 35 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 23 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 24 سبتمبر.





ويأتي قرار وزارة المالية بصرف المرتبات على عدة أيام للحد من الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.



