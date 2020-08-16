AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

حكم نهائي ضد شركة للسيارات لعدم تنفيذ قرار حماية المستهلك .. تفاصيل

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:39 م
حكم نهائى ضد شركة
حكم نهائى ضد شركة سيارات لمخالفتها قرار حماية المستهلك
Advertisements
محمد صبيح
فى خطوة مهمة لتعزيز دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، قضت الدائرة الثانية جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية برفض الاستئناف المقدم من شركة ناشيونال موتورز فى الدعوى رقم 177 لسنة 2020 جنح مستأنف القاهرة.

وصرح الدكتور  أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، بأن المحكمة الاقتصادية كانت قد قضت بتغريم الممثل القانونى لشركة ناشيونال موتورز فى 18 /2 /2020 - على ذمة الدعوى رقم 55 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة  - مبلغ 200 ألف جنيه وإلزامه برد قيمة السيارة للشاكى وأداء مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت للشاكى والنشر فى جريدتين واسعتى الانتشار، وذلك لعدم التزام الشركة بتنفيذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك الصادر فى 28 /5/2019 بالزامها باستبدال سيارة الشاكى بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات او استرجاعها ورد قيمتها للشاكى بعد خصم مبلغ 1 جنيه عن كل 1 كم قطعته السيارة كمقابل للاستهلاك   .

وأضاف رئيس الجهاز، أن الحكم جاء فى ضوء الشكوى الواردة من احد المستهلكين والمقيدة برقم 266773 والتى تضرر فيها من قيامه بشراء سيارة ماركة ايجل موديل 2019 وجد بها عدة عيوب تمثلت فى ( عيب بالعفشة – تآكل فى الطنابير – وجود صوت مرتفع بالمحرك ، وعيب بالفتيس والكشافات ) ، وقد تم احالة السيارة للفحص بكلية الهندسة التى أيدت بتقريرها وجود العيوب بالسيارة ، وفى ضوء عدم التزام الشركة بازالة اسباب الشكوى وفقا للتقرير الفنى فقد تم العرض على مجلس ادارة الجهاز الذى اصدر قراره باستبدال او استرجاع السيارة مع خصم نسبة الاستهلاك .


وأشار رئيس الجهاز إلى أن الشركة لم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس الإدارة خلال الأجل الممنوح لها، مما حدا بالجهاز إلى إحالة الأوراق إلى النيابة العامة والتى أحالتها بدورها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، والتى اصدرت حكمها بتغريم الممثل القانونى للشركة ورد قيمة السيارة للشاكى ومنحه تعويضا مؤقتا، إلا أن الحكم لم يلقى قبولًا لدى الشركة فقامت بالطعن عليه بالاستئناف أمام الدائرة الثانية جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية والتى قيدت الاوراق برقم 177 لسنة 2020 جنح مستأنف ، وأصدرت حكمها برفض الاستئناف موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف .

وقال رئيس الجهاز إن الحكم  يسهم فى تدعيم حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.

كما يدعو الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي  او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg  أوالتطبيق الإلكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في بني سويف.. حماية المستهلك يضبط مركزًا يروج لخدمة وصيانة سيارات ماركة شهيرة

حماية المستهلك يضبط مصنعا غير مرخص لإنتاج زيت الطعام بالقليوبية

حماية المستهلك يحيل 6 صفحات لبيع منتجات على فيسبوك للنيابة العامة

جهاز حماية المستهلك يحيل 10 معارض سيارات للنيابة العامة لعدم إعلانها عن أسعار أو بيانات السيارات المعروضة

ترشيحاتنا

المونوريل ينطلق.. وزير النقل يكشف تطورات المشروع الذي يربط شرق القاهرة بغربها

خدى بالك ..عادات خاطئة تتسبب فى ارتفاع فاتورة الكهرباء

«النيابة العامة» تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بشارع قصر النيل بالقاهرة

أردوغان يواصل البلطجة.. وصول طائرة شحن تركية محملة بالمرتزقة المسلحين إلى مصراتة

لولا ستر ربنا.. الرئيس السيسي: فيروس كورونا حساس ولو رجع هتبقى كارثة

تعرف على قيمة عقد عبدالله السعيد ورمضان صبحي مع بيراميدز

AdvertisementS

العثور على جثة زوجة مقطعة داخل ديب فريزر في الجيزة

علشان الناس تبقى مستعدة.. الرئيس السيسي: هناك مناطق لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى

ضبطهما فى وضع مخل بشقته.. عامل يذبح عشيق زوجته بـ 15 مايو

الرئيس ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف برأس السنة الهجرية الخميس المقبل

غليان فى الأهلي .. شوبير يوجه نصيحة لـ محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ

وفيات الحوادث انخفضت بنسبة 48%.. رئيس الوزراء: مصر تعتبر الدولة الثانية من حيث جودة الطرق.. فيديو

هل تتحقق نبوءة مرتضى منصور.. تطور مفاجئ بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

الدعاء الذي إذا قاله المريض يشفى بإذن الله.. فيديو

ضبط وإحضار الزوج .. تحقيقات موسعة من النيابة في العثور على جثة سيدة مقطعة داخل ثلاجة في الهرم

لأول مرة.. شوبير يعلن القيمة المالية لعقد نجله مع الأهلي

استدعاء وزير التعليم العالي أمام البرلمان بسبب أدوية «تدمير» كورونا

رسميا .. كيفين دي بروين يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شيش طاووق فراخ

فوائد الكركم .. مزايا خارقة للبشرة والعظام والتخسيس

أسوأ كارثة بيئية.. انشطار السفينة اليابانية يهدد اقتصاد موريشيوس