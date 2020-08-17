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رياضة

خوفًا من إغراءات بيراميدز.. الزمالك يرفع عرضه المالي لتجديد عقود ساسي وأوباما وجمعة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:48 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك قرروا رفع العروض المالية المقدمة لثلاثي الفريق يوسف أوباما وعبدالله جمعة والتونسي فرجاني ساسي، من أجل تجديد عقودهم مع الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" والذي يقام على قناة "النهار" أن قرار مسئولي الزمالك يأتي في ظل خوف المسئولين من انتقال الثلاثي إلي نادي بيراميدز لاسيما في ظل الإغراءات المالية التي يتعرض لها ثلاثي الفريق للانتقال للفريق السماوي عقب انتهاء عقودهم مع الزمالك. 

وأتم: "الثلاثي يعد من العناصر الأساسية للزمالك خلال المواسم الأخيرة، ورحيلهم سيؤثر بلا شك علي الاداء الفني للزمالك".
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