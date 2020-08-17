الأطباء توضح حالة الطبيب المصري المعتدى عليه بالكويت

قال الدكتور ابراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ان حادث الاعتداء على طبيب مصري تخصص طوارئ بأحد مستشفيات العدان، بالكويت، غالبا المعتدون عليه متعاطو أنواعا من المخدرات.









واكد الزيات في تصريحات لصدي البلد، ان دليل علي ذلك، تشاجر المعتدون على الطبيب مشاجرات مع كل الذي قابلهم من اول موظف الاستقبال حتي الدكاترة والشرطة.









وأوضح عضو المجلس، ان الطبيب اسمه احمد السيد، تخصص طوارئ، ولا يوجد به إصابات جسدية خطيرة بعد الاعتداء عليه ضربا.









وأفاد الزيات، انه تم القبض عليهم، ورفع قضية بالواقعة.









وقع حادث مؤسف أمس لطبيب مصري في مستشفى العدان في الكويت في السادسة صباح امس، حيث تعرض لاعتداء مواطنين ( كويتي وسعودي) قاما باقتحام غرفته وانهالا عليه بالضرب قائلين له «تعالجنا غصبًا عنك» ، و بضبط المعتديَيْن قبل هروبهما اتضح أنهما في حالة غير طبيعية .



