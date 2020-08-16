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منوعات

استغاثت .. اعتداء أب على طفلته بوحشية يفجر غضب الشارع العراقي| فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:51 ص
اعتداء على طفلة
اعتداء على طفلة
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عزة عاطف
أثار مقطع فيديو أليم لطفلة عراقية صغيرة ظهرت عليها آثار اعتداء مروع، الرأي العام العراقي، بعدما صرخت الطفلة في الفيديو تقول "والله ييجي يقتلني، والله يموتني".

في إشارة إلى والدها الذي اعتدى عليها بالضرب المبرح وشج رأسها فيما ظهرت كدمات شديدة الخطورة على عينيها ووجهها، وقد تدخلت السلطات العراقية للكشف عن هوياتهم استجابة لموجة الغضب التي أثارها الفيديو عبر مواقع التواصل.
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نشرت وزارة الداخلية العراقية بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تشير فيه إلى أنها تمكنت من رصد الحالة في وقت قياسي بمنطقة كرمة علي.

تم إلقاء القبض على الأب المعنف لابنته في البصرة بواسطة شعبة الشرطة المجتمعية بالتنسيق مع قسم شرطة الهارثة ومركز شرطة كرمة علي.

وأكدت الوزارة في بيانها أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأب المتهم وإيقافه حتى استكمال التحقيقات.

كان المقطع قد فجر موجة شديدة من الغضب على مواقع التواصل بعدما ظهرت الطفلة في حالة ذعر شديد من والدها وتقول: "والله ييجي يقتلني، والله يموتني"، مما دفع الناشطين للمطالبة بإقرار قانون مناهض للعنف الأسري، من أجل الحد من تكرار واستمرار هذه الجرائم المروعة.

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