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منوعات

أب ينسى وضع ابنته الصغيرة داخل السيارة ويدهسها حتى الموت

السبت 25/يناير/2020 - 06:53 ص
أب يدهس ابنته
أب يدهس ابنته
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عزة عاطف
الإهمال دائمًا ما تكون عواقبه شنيعة خاصة إذا كان الأب مدمنًا على المخدرات، حيث نسي رجل أمريكي وضع "طفلته" البالغة من العمر عامًا واحدًا في سيارته بينما جلس يتعاطى المخدرات، ثم قاد السيارة فجأة إلى الخلف حيث وقفت الطفلة فدهسها.

قتلت الطفلة «جيسي بولارد» على يد والدها «إسحاق بولارد» البالغ من العمر 38 عامًا، بعد أن نسي الأب وضع ابنته داخل السيارة لتوصيلها وتركها عند جليسة الأطفال في كانيون سيتي بكولورادو.

ألقت الشرطة القبض على بولارد منذ ذلك الحين ووجهت إليه تهم بارتكاب عدة جرائم، حيث أوضحت أم جيسي أن الطفلة الصغيرة كانت المعجزة التي انتظراها لسنوات، لاصابتها بالعقم نتيجة تكيس المبايض.

ووفقًا لمقابلة حصرية مع صحيفة مترو، لم تتمالك الأم البالغة من العمر 21 عامًا نفسها من الصدمة فأبرحت زوجها المدمن ضربًا بسبب قتله لطفلتهما جيسي، قائلة إن عقوبة الإعدام جيدة هي أفضل عقاب له.

تقول الأم أن والد جيسي أحبها حبًا جمًا لكن ليس لدرجة أن يترك المواد المخدرة جانبًا من أجل الاعتناء بابنته المسكينة، "من السيئ أن من قتلها هو والدها وهي قطعة منه".
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