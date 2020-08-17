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أخبار العالم

الإمارات تسلط الضوء على جهود مصر لتفادي انفجار مماثل لكارثة بيروت

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:27 ص
انفجار مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت
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شيماء مصطفى
سلطت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، الضوء على اتخاذ مصر اجراءات للتخلص من أي مواد خطرة مخزنة في موانئها بعد الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت هذا الشهر.

وأكد وزير المالية محمد معيط أن مصر بدأت في التخلص من المواد الخطرة المتروكة في موانئها بعد انفجار مرفأ بيروت.

وأوضح معيط أمام البرلمان: "ما حدث في بيروت جعلنا بالفعل نراجع أنفسنا وتخلصنا بالفعل من كميات كبيرة من الراكد والمهمل والمواد الخطرة الموجودة في الموانئ".

وتابع قائلا: "هناك مواد تم تسليمها للوزارات المتعددة ومنها البترول والدفاع والداخلية"، لافتا إلى أنه بحلول ديسمبر المقبل سيكون تم تنظيف الموانئ المصرية بالكامل من كل الراكد والمهمل والمواد الخطرة".

وأشار إلى أن إجراءات جديدة للجمارك ستحسن أيضا من الرقابة في الموانئ.

ولفت إلى أنه يتم وضع إجراءات جمركية جديدة لمنع تخزين تلك المواد الخطرة في الموانئ، أو التخلص منها بشكل سريع.

وكانت وزارة الطيران المدني، أمرت عقب أيام قليلة من انفجار بيروت، بمراجعة المواد في المطارات ونقل أي بضائع خطرة إلى مخازن آمنة.

يذكر، أن الانفجار في مرفأ بيروت، قد نجم عن تفجير أكثر من 2000 طن من نترات الأمونيوم المخزنة في مينائها، ما أسقر عن مقتل أكثر من 170 شخصًا وإحداث دمار في مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية.
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