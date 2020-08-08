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أخبار العالم

بعد انفجار بيروت.. أطنان من نترات الأمونيوم تهدد الهند

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:17 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات المحلية الهندية، أمس الجمعة، أنه يوجد نحو 700 طن من نترات الأمونيوم، التي أشارت السلطات اللبنانية كونها السبب وراء الانفجار الهائل الذي هزّ بيروت، الثلاثاء، مخزنة في ميناء بالبلد، منذ 2015. 

وأمرت السلطات الهندية بحصر المواد الخطرة المخزّنة في موانئ البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة، حيث تبين وجود 690 طنا من نترات الأمونيوم مخزنة في مرفأ تشيناي، عاصمة ولاية تاميل نادو، جنوبي البلاد.

وتوجد هذه الشحنة في 37 حاوية استوردتها شركة هندية من كوريا، عام 2015، لكن حجزتها السلطات الجمركية في المرفأ.

وأكدت السلطات الجمركية المحلية أن الوضع لا يمثل خطرا، وأنه يجري العمل على بيع المادة الخطرة بمزاد للتخلص منها.
 
وقالت دائرة الجمارك في بيان إن "المواد الكيميائية المحجوزة مخزنة بشكل آمن، وسلامة الشحنة والناس مضمونة".  
 
ويقول الخبراء إن خطر انفجار هذه المادة محدود شريطة احترام إرشادات السلامة، ويتطلب احتراقها حرارة مرتفعة أعلى بقليل من 200 درجة.  
 
وتشهد الهند حوادث صناعية متكررة، أحدثها تسرب للغاز في مصنع جنوبي البلاد، في مايو، أدى إلى مقتل 15 شخصا. 

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