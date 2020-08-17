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حوادث

الأرنب سحله 3 كيلو متر بالعربية.. أهل أمين الشرطة ضحية الدهس: مفيش في قلبه رحمة | شاهد

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:23 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي - همت الحسيني
مفيش في قلبه رحمة.. قتل الشهيد بحيري وعامل فيها مريض نفسي، بهذه الكلمات سردت أسرة شهيد عمله المخبر بحيري محمد بحيري الذي توفى متاثرا باصابته نتيجة سحله اثناء محاولة متهم الهرب منه بمحافظة الدقهلية.


وقال شقيق الشهيد، أنا أخويا شغال مخبر، وكان طالع مأمورية هو وفرد شرطة يقبضوا على سواق اسمه محمد عبدالخالق وشهرته "الأرنب"، وشغال سواق على خط ميت غمر - السنبلاوين، ولما شافوه جاي من عند الكوبري وقفوه وحطوا الكلبشات في إيده.


واضاف شقيق المجنى عليه، السواق ضحك عليهم وقالهم أنا بس هجيب السجاير والموبايل من العربية وأروح معاكم، وأول ما طلع العربية داس بنزين وجري وأخويا الله يرحمه برة العربية، وسحله حوالي 3 كيلو متر من قرية أتميدة حتى قرية البوها.


وتابع شقيق المجنى عليه، الناس جريت وراه بالموتوسيكلات لكن محدش عرف يوقفه، فاتصلوا بواحد صاحب لودر في قرية تانية وخرج قطع عليه الطريق ووقفوه، وكان أخويا الله يرحمه مات.


وأضاف أحمد الشقيق الثاني للمجنى عليه، عايزين حق أخونا الله يرحمه، المتهم مفيش في قلبه رحمة، أنا أخويا عنده ولد وبنت وطفل 20 يوم، ونطالب وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ومدير أمن الدقهلية بالقصاص العادل لدم شقيقي من البلطجي الأرنب.



وتابع أحمد، المتهم طلع اشاعة انه معاه شهادة معاملة اطفال ازاي معاه الشهادة وشغال على خط ميت غمر - السنبلاوين ازاي معاه رخصة اصلا وبيسوق، قبل كدة شايل ضابط شرطة في كمين صهرجت وله 5 سوابق، ده بيموت ناس وسايق عربية نص نقل وماشي بأرواح.



وأشار نجل المجنى عليه، عايز حق ابويا يجي من المجرم الارنب قاتل ابويا على الطريق، الله يرحمه معملش حاجة عشان يحصل فيه كدة.


وكان مخبر لقى مصرعه بمركز ميت غمر بالدقهلية متأثرا بإصابته نتيجة سحله عندما حاول متهم الهرب منه والتعلق بسيارة أثناء ترحيله من نقطة أتميدة مركز شرطة ميت غمر.


ورد لمديرية امن الدقهلية اخطار يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر بوفاة المخبر بحيرى محمد بحيرى متاثرا باصابته نتيجة سحله اثناء محاولة متهم الهرب منه.


وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ والفحص تبين ان المخبر كان يقوم بترحيل المتهم محمد عبد الخالق الادغم من نقطة شرطة اتميده الى مركز شرطة ميت غمر  واثناء خروجه من نقطة الشرطه قام المتهم بركوب سيارة اجره وسحب المخبر وسحله اثناء مطاردته وتم القبض على المتهم بين قريتى اتميده والبوها.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
الأرنب سحله 3 كيلو متر بالعربية.. أهل أمين الشرطة ضحية الدهس: مفيش في قلبه رحمة | شاهد
الأرنب سحله 3 كيلو متر بالعربية.. أهل أمين الشرطة ضحية الدهس: مفيش في قلبه رحمة | شاهد
الأرنب سحله 3 كيلو متر بالعربية.. أهل أمين الشرطة ضحية الدهس: مفيش في قلبه رحمة | شاهد
الأرنب سحله 3 كيلو متر بالعربية.. أهل أمين الشرطة ضحية الدهس: مفيش في قلبه رحمة | شاهد
الأرنب سحله 3 كيلو متر بالعربية.. أهل أمين الشرطة ضحية الدهس: مفيش في قلبه رحمة | شاهد
الأرنب سحله 3 كيلو متر بالعربية.. أهل أمين الشرطة ضحية الدهس: مفيش في قلبه رحمة | شاهد
الأرنب سحله 3 كيلو متر بالعربية.. أهل أمين الشرطة ضحية الدهس: مفيش في قلبه رحمة | شاهد
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