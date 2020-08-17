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فن

في عيد ميلاد كريم عبد العزيز.. تعرف على عمره الحقيقي

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:06 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
يحتفل اليوم 17 أغسطس النجم كريم عبد العزيز بعيد ميلاده الـ 45 . وُلد في 17 أغسطس 1975 في محافظة الجيزة. ظهر في أول عمل سينمائي له وهو طفل في فيلم البعض يذهب للمأذون مرتين، وهو من إخراج والده المخرج محمد عبد العزيز.

1-هو ابن المخرج الكبير محمد عبد العزيز.

2- بدأ التمثيل وهو صغير مع الفنان عادل إمام في فيلم المشبوه"، ثم قدّم أول مسلسل مع الفنانة سميرة أحمد وهو "امرأة من زمن الحب".


3- تألق في السينما بعدها، فقدم العشرات من الأفلام التي قام ببطولتها منها، "واحد من الناس"، "حرامية في كي جي تو"، "حرامية في تايلاند"،" الباشا تلميذ"، "في محطة مصر"، ومن أهم أعمالة مسلسل "وش تاني".

 
4- حقق كريم عبدالعزيز في الآونة الأخيرة إيرادات كبيرة في تاريخ السينما المصرية بفيلم "الفيل الأزرق"، ووصلت إيراداته إلى 100 مليون جنيه ، ليصبح أول فيلم مصري في تاريخ السينما يصل لهذا الرقم، حيث بلغت إجمالي إيراداته حتى الآن  78 مليونا و200 ألف جينه في غضون 24 يوم عرض فى شباك التذاكر.

 
5- جاء ترشيح فيلمه "الفيل الأزرق 2" بناء على جودة الصورة والتقنية الحديثة التي ظهر من خلالها الفيلم، فضلا عن أداء الممثلين والديكورات والملابس والمشاهد المؤثرة خلال أحداثه.
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