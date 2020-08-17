إزالة فورية لـ 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنوفية خلال أغسطس

أعلن المهندس أشرف سعد الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تم خلال الفترة من 1 /8 /2020 وحتى 15 /8 /2020، إزالة (29) حالة تعد على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة بإجمالى مساحة (18قيراط و8 أسهم).









وتم تنفيذ الإزالة الفورية لـ(25) حالة بمساحة 15 قيراط و3 أسهم، وعدد 4 حالات بمساحة 3 قيراط و5 أسهم وذلك من خلال الحملات التى شنتها إدارة حماية الأراضى الزراعية، وتم تحرير محاضر بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظًا على الرقعة الزراعية وتأكيدًا على هيبة الدولة.





وشدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة الدورية وتكثيف الحملات المكبرة لإزالة كل التعديات المخالفة وتطبيق القانون علي الجميع دون استثناءات والتعامل بكل حزم مع كل التعديات لردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة.



