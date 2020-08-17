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محافظات

إزالة فورية لـ 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنوفية خلال أغسطس

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:03 م
صدى البلد
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محمد أمين
أعلن المهندس أشرف سعد الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تم خلال الفترة من 1 /8 /2020 وحتى 15 /8 /2020، إزالة (29) حالة تعد على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة بإجمالى مساحة (18قيراط و8 أسهم).


وتم تنفيذ الإزالة الفورية لـ(25) حالة بمساحة 15 قيراط و3 أسهم، وعدد 4 حالات بمساحة 3 قيراط و5 أسهم وذلك من خلال الحملات التى شنتها إدارة حماية الأراضى الزراعية، وتم تحرير محاضر بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظًا على الرقعة الزراعية وتأكيدًا على هيبة الدولة.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة الدورية وتكثيف الحملات المكبرة لإزالة كل التعديات المخالفة وتطبيق القانون علي الجميع دون استثناءات والتعامل بكل حزم مع كل التعديات لردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار شن الحملات التفتيشية والمتابعة اليومية للتصدى لأعمال البناء المخالف والقائمين بعمليات التعدى على الأراضى الزراعية والتعامل الفورى والإزالة الفورية في المهد واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشأن.
إزالة فورية لـ 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنوفية خلال أغسطس
إزالة فورية لـ 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنوفية خلال أغسطس
إزالة فورية لـ 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنوفية خلال أغسطس
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