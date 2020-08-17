بيطري الشرقية يشرف على ذبح 5812 رأس ماشية وأغنام وأضاحي بالمجازر

، وذلك لمنع الذبح بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر للحفاظ على سلامة اللحوم وعدم تلوث البيئة ، مؤكدا علي ضرورة تطبيق القانون وتوقيع غرامات علي المخالفين.

ومن جانبه أكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أنه خلال شهر يوليه الماضي قامت مديرية الطب البيطري بالإشراف علي أعمال ذبح (4593) رأس ماشية و أغنام شملت 200 رأس بقر و228 رأس جاموس و2259 عجل بقري و 723 فحل جاموسي و 668 ضأن و 48 ماعز و 467 جمل داخل المجازر التابعة للمديرية، وذلك تحت الإشراف البيطري الكامل للحفاظ على سلامة اللحوم مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية أثناء أعمال الذبح.

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وأشار إلي أنه تم ذبح 1219 رأس ماشية وأغنام أضاحي بالمجازر بالمجان خلال أيام العيد ، شملت 48 رأس بقر و 9 رأس جاموس ، و 494 عجل بقري ، و 208 فحل جاموسي ، و 319 ضأن ، و 112 ماعز ، و 29 جمل ليصل إجمالي المذبوحات 5812 رأس.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية علي محال الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.