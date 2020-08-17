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أخبار البلد

الهجرة تكشف تفاصيل توفير فرص عمل للمصريين العائدين من الخارج بعد فقدان وظائفهم بسبب كورونا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:43 م
صدى البلد
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سعيد العربي
أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إنه تم الاتفاق مع المهندس أشرف دوس أحد المستثمرين المصريين بالخارج والمشارك بمؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، لتوفير فرص عمل لعدد من المصريين العائدين من الخارج، في مشروعات المنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا"، في إطار مبادرة "نورت بلدك"؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة باستيعاب العمالة العائدة من الخارج المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي على هامش جولتها اليوم بالمنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا"، إن تحديات جائحة كورونا كان لها تأثيرات اقتصادية كبيرة على كثير من الدول، واستطاعت مصر تجاوز هذه الفترة بنجاح كبير واستمرت الدولة في بذل الجهد حتي تتمكن من استكمال مشروعاتها التنموية، وكان آخرها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمحطة عدلي منصور ضمن المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق، مضيفة أن كل هذه الجهود تحفز المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في مصر خلال هذه المرحلة ويعكس مدى تعاون المسئولين في مصر لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن مشروع المنطقة اللوجيستية بمحافظة الغربية يعد مشروعا استثماريًا واعدًا، ويخدم بشكل مباشر أهالي هذه المنطقة المهمة؛ لما يوفره من استثمارات مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تقديم خدمات عدة وكذلك توفير عدد كبير من فرص العمل لشباب المحافظة، ويساهم بشكل مباشر في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ويعد ذلك أحد أهم أهداف المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والتي تعتمد بالأساس على توفير فرص عمل جادة للشباب في المحافظات المختلفة كبديل عن الهجرة غير الشرعية.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم الشكر للمهندس أشرف دوس على تعاونه مع وزارة الهجرة في إطار مبادرة "نورت بلدك" التي تعمل عليها وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات التخطيط والصناعة والتنمية المحلية، والاتفاق على توظيف عدد العائدين من الخارج في مشروعات المنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا".

وأشارت وزيرة الهجرة لعدد من تخصصات المعينين بمشروعات المنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية من المصريين العائدين من الخارج، ومنها تخصصات الهندسة المدنية والمعمارية والكهربائية، كذلك عمالة فنية متنوعة وأفراد أمن، من الذين سجلوا في استمارة "نورت بلدك" التي طرحتها إلكترونيا وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة التخطيط.

من جانبه أعرب المهندس أشرف دوس، عن شكره للسفيرة نبيلة مكرم التي تبنت أفكار المستثمرين المصريين بالخارج من خلال مؤتمر" مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" حتي أصبح مشروع المنطقة اللوجيستية بالدلتا نموذجا يحتذي به خلال هذه الفترة، ويعد تشجيعا لمختلف المستثمرين المصريين بالخارج.

وقال المهندس أشرف دوس، إن المنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا" تعد أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية على مستوى محافظات مصر، تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية على مساحة حوالي 83 فدانًا باستثمارات تتعدى 6 مليارات جنيه مصري، وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم 42 مليون نسمة توفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى فرص العمل التي سيتم توفيرها عن طريق المشروع بعد الانتهاء منه.

جدير بالذكر أن المهندس أشرف دوس يعمل في مجال تطوير الإسكان، وتقديم الاستشارات في العديد من الأمور المتعلقة بالإنشاءات والمباني والبنى الأساسية، نال درجة الماجيستير والبكالوريوس في الهندسة من الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على الماجيستير في إدارة الأعمال، وهو حائز على عضوية لجنة الصيادلة الأمريكيين العرب وكذلك عضوية غرفة التجارة الأمريكية في مصر.

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