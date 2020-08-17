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احتجاجا على نتائج الانتخابات.. تظاهرات حاشدة ضد رئيس بيلاروسيا .. فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:54 م
صدى البلد
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آيات أحمد
تجمع عشرات الآلاف من معارضي رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، في العاصمة مينسك للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أظهرت فوز لوكاشينكو بولاية جديدة.

وانطلقت "مسيرة الحرية" في وسط العاصمة في ظل غضب متزايد من التلاعب المزعوم بنتائج الانتخابات وسط عنف من جانب الشرطة في التصدي للاحتجاجات التى اندلعت عقب إعلان النتائج.

وألقى لوكاشينكو خطابا أمام الآلاف من أنصاره، انتقد فيه المعارضين ووصفهم بأنهم "جرذان"، ودعا أنصاره إلى الدفاع عن وطنهم واستقلالهم.

وانطلقت المسيرات المؤيدة والمعارضة بعد أن وافقت روسيا على تقديم المساعدة الأمنية في حالة التهديدات العسكرية الخارجية لبيلاروسيا.

واتضح أن لوكاشينكو تحدث مرتين إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال عطلة نهاية الأسبوع.
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