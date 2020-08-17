النشرة الاقتصادية.. 5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب.. والاحصاء يعلن ارتفاع معدل البطالة بسبب كورونا.. وفض تشابكات مالية بين الكهرباء والبترول

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، فى نشرته الاقتصادية اليوم الاثنين 17 اغسطس 2020، أهم الأخبار الخاصة بالجانب الاقتصادي المصري، وأبرز الخدمات المقدمة من الموقع للقراء، التي جاء في مقدمتها..ارتفاع اسعار الذهب والرقابة المالية تصدر ضوابط تشكيل مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزي، بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة ليصل الى 9.6% خلال الربع الثاني لعام 2020 .





يرتفع 5 جنيهات| سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 17-8-2020

ارتفعت اسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين الموافق 17- 8-2020، بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالتعاملات الصباحية وفقا لموقع EGYPT GOLD PRICE، وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 859 جنيها بعد ان كان يسجل 855 جنيها، وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة لنحو 982 جنيها مقارنة بـ 977 جنيها بزيادة 5 جنيهات.





الرقابة المالية تصدر ضوابط تشكيل مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزي

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية عن أول القرارات التنفيذية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة لتفعيل احكام مواد القانون رقم (143) لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي لتنظيم شركات الإيداع والقيد المركزي ليصبح قانونا عاما وشاملا متضمنا كل الأحكام المنظمة للإيداع والقيد المركزي للأسواق الحاضرة وأسواق العقود الآجلة للأوراق المالية والسلع، فضلا عن استحداث شركة للإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية.

بسـبب كورونا.. ارتفاع معدل البطالة ليصل الى 9.6% خلال الربع الثاني لعام 2020

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الاثنين، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني (أبريل - يونيو) لعام 2020، حيث بلغ معدل البطالة 9,6٪ من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 7,7٪ فى الربع الأول من عام 2020 بارتفاع قدره 1,9 ٪، وبارتفاع قدره 2,1٪ عن الربع المماثل من العام السابق.





ويرجع هذا الارتفاع بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية من تعليق المدارس وتعليق حركة الطيران وغلق المحلات جزئيًا وحظر المواصلات خلال ساعات الليل.





4.54 مليار جنيه استثمارات حكومية موجهة لـ شمال سيناء و3.68 مليار جنيه للجنوب

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الحكومية الموجهة لمنطقة سيناء بخطة العام المالي 2021/2020 ، بلغت بحوالي 8.22 مليار جنيه لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء مُقابل حوالي 5.23 مليار جنيه خلال عام 19/2020.





وتابعت السعيد، أن محافظة شمال سيناء استحوذت علي حوالي 4.54 مليار جنيه من جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة بخطة العام المالي 2020/2021، لتبلغ جملة الاستثمارات الحكومية الموجّهة لتنمية محافظة جنوب سيناء حوالي 3.68 مليار جنيه.





المالية: فض جزء كبير من التشابكات مع البترول والكهرباء | تفاصيل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن فتح اعتماد إضافى بموازنة العام المالى السابق «٢٠١٩/ ٢٠٢٠»، بنحو ٨٠ مليار جنيه وفقًا للقانون الذي صدَّق عليه مؤخرًا الرئيس عبد الفتاح السيسى، لا يؤثر على قيمة العجز الكلى في العام المالي السابق، موضحًا أن وزارة المالية اتخذت العديد من الإجراءات التي تضمن عدم تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء مالية جديدة خلال السنوات المقبلة.

أضاف الوزير أن الاعتماد الإضافى لموازنة العام المالى الماضى ساعد فى تنفيذ بعض الإجراءات التى تُسهم فى خفض تكلفة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بشكل كبير خلال العام المالى الحالى والأعوام التالية من خلال الاستفادة من انخفاض سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية مقارنة بالأسعار السائدة فى الأعوام السابقة وكذلك زيادة متوسط عمر الدين العام، إضافة إلى الإسراع فى فض جزء كبير من التشابكات المالية مع وزارتى البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة؛ بما يتسق مع جهود الدولة لتحقيق الإدارة الرشيدة للتعاملات المالية بين مختلف الجهات الحكومية وتخفيف العبء عن كاهل المالية العامة.

توفر 50 ألف فرصة عمل.. التموين: 6 مليارات جنيه قيمة استثمارات المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية،أن المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا تعد أكبر منطقة تجارية ولوجستية تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية على مساحة حوالى 83 فدانا باستثمارات تتعدى 6 مليارات جنيه مصرى وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم 42 مليون نسمة وتوفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع بالإضافة لفرص العمل التي سيتم توفيرها بعد عمل المشروعات التى تم تنفيذها.





وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المنطقة اللوجستية فى طنطا تتضمن العديد من الأنشطة التي سوف تسهم فى نقلة نوعية للمواطن بمحافظات بالدلتا، حيث تضم أكبر مركز تجارى بالمحافظات على مساحة 135000 متر مربع تم افتتاحه فى 3/9/2019 يحتوى هايبر ماركت وتوكيلات تجارية و7 دور عرض سينمائية وأكبر لوجستية للأدوية بأحدث التكنولوجيا العالمية للاقلال من الهادر وتوفير الأدوية لمواطني الدلتا.